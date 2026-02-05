В США задержали 71-летнего россиянина по прозвищу Неуловимый Дед

Фото: Joe Raedle / Getty Images

В США задержали 71-летнего гражданина России Вячеслава Михайлова по делу о нанесении тяжкого вреда здоровью местному пенсионеру во время дорожного конфликта, сообщает NBC со ссылкой на правоохранительные органы.

Согласно протоколу полиции, инцидент произошел у магазина «Матрешка» в городе Санни-Айлс-Бич (штат Флорида). Между Михайловым и 79-летним мужчиной во время парковки автомобиля возник конфликт, после которого Михайлов несколько раз толкнул своего оппонента и допустил в его адрес антисемитские высказывания.

Россиянина взяли под стражу и доставили в изолятор. Суд постановил оставить его под арестом без права освобождения под залог.

Как сообщает телеграм-канал Shot, Михайлов проживает возле пляжа Голден-бич и известен своим конфликтным характером. После инцидента на парковке россиянин, по данным Shot, отправился на местный рынок, где выломал дверь и украл еду. Канал пишет, что местные жители прозвали россиянина Неуловимым Дедом за способность избегать наказания благодаря деньгам. По информации Shot, также Михайлова обвинили в незаконном проникновении на рынок и вождении автомобиля в нетрезвом виде.

РБК направил запрос в посольство России в США и полицию Флориды.