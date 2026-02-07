Нидерланды вернули Египту украденный 3500-летний бюст фараона Тутмоса III

Нидерланды официально передали Египту украденную во время «арабской весны» скульптуру головы египетского чиновника, возраст которой оценивается примерно в 3,5 тыс. лет. Бюст послу Египта в Нидерландах Эмаду Ханну передал министр образования, культуры и науки Гуке Моэс, сообщает Инспекция правительственной информации и культурного наследия страны.

Скульптура является частью отколовшейся гранодиоритовой статуи высокопоставленного чиновника времен правления фараона Тутмоса III (приблизительно 1479–1425 гг. до н.э.). Ранее подобные статуи устанавливали в гробницах и храмах.

История с расследованием подлинности артефакта началась в 2022 году. Тогда каменную голову обнаружили на выставке TEFAF Maastricht. Во время выставки у специалистов возникли сомнения в происхождении артефакта и была проведена консультация с экспертом из Британского музея. Дилер Sycomore Ancient Art подал заявление в полицию.

Голландская полиция установила, что документы, подтверждающие происхождение скульптуры, были подделаны предыдущими продавцами. Также в ходе расследования выяснилось, что бюст был украден в египетском городе Луксор во время «арабской весны».

Египетские власти запросили реституцию. «Глубоко прискорбно, что этот объект был вывезен в результате мародерства. Эта каменная голова не должна здесь находиться, и уж точно не на рынке произведений искусства. Она должна быть в Египте», — заявил министр Моэс во время церемонии передачи скульптуры.

В августе 2025 года Египту вернули 13 артефактов из Германии и Великобритании. Среди них — известняковая погребальная стела, фаянсовый ритуальный сосуд, часть бронзового головного убора, ритуальная маска, а также ряд погребальных оберегов.