Общество⁠,
0

Нидерланды вернули Египту украденный 3500-летний бюст фараона Тутмоса III

Нидерланды официально передали Египту украденную во время «арабской весны» скульптуру головы египетского чиновника, возраст которой оценивается примерно в 3,5 тыс. лет. Бюст послу Египта в Нидерландах Эмаду Ханну передал министр образования, культуры и науки Гуке Моэс, сообщает Инспекция правительственной информации и культурного наследия страны.

Скульптура является частью отколовшейся гранодиоритовой статуи высокопоставленного чиновника времен правления фараона Тутмоса III (приблизительно 1479–1425 гг. до н.э.). Ранее подобные статуи устанавливали в гробницах и храмах.

История с расследованием подлинности артефакта началась в 2022 году. Тогда каменную голову обнаружили на выставке TEFAF Maastricht. Во время выставки у специалистов возникли сомнения в происхождении артефакта и была проведена консультация с экспертом из Британского музея. Дилер Sycomore Ancient Art подал заявление в полицию.

Голландская полиция установила, что документы, подтверждающие происхождение скульптуры, были подделаны предыдущими продавцами. Также в ходе расследования выяснилось, что бюст был украден в египетском городе Луксор во время «арабской весны».

Швейцария вернула Египту украденный фрагмент статуи фараона Рамзеса II
Общество
Фрагмент статуи фараона Рамзеса II

Египетские власти запросили реституцию. «Глубоко прискорбно, что этот объект был вывезен в результате мародерства. Эта каменная голова не должна здесь находиться, и уж точно не на рынке произведений искусства. Она должна быть в Египте», — заявил министр Моэс во время церемонии передачи скульптуры.

В августе 2025 года Египту вернули 13 артефактов из Германии и Великобритании. Среди них — известняковая погребальная стела, фаянсовый ритуальный сосуд, часть бронзового головного убора, ритуальная маска, а также ряд погребальных оберегов.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анастасия Карева
Египет Нидерланды скульптура египетский фараон
