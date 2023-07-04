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Швейцария вернула Египту украденный фрагмент статуи фараона Рамзеса II

Швейцария вернула Египту конфискованную в рамках уголовного дела часть статуи Рамзеса II

Власти Швейцарии вернули Египту фрагмент статуи фараона Рамзеса II, украденный из храма в Абидосе 1980-х годах, и впоследствии конфискованный властями Женевы. Об этом сообщила пресс-служба швейцарского правительства.

Фрагмент статуи передала посольству Египта в Швейцарии директор Федерального управления культуры Карин Бахманн. Реституцию провели «в соответствии с законом о международной передаче культурных ценностей», подчеркивается в сообщении.

Материал дополняется

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