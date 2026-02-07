Три российских аэропорта возобновили полеты
Аэропорты Калуги, Пензы и Саратова возобновили прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации.
На момент подготовки публикации ограничительные меры продолжают действовать в Волгограде.
Помимо этого, на территории Пензенской области отменили пан «Ковер», сообщил губернатор Олег Мельниченко. Режим «Беспилотной опасности», введенный в 00:11 мск, продолжает действовать.
Российские аэропорты регулярно вводят ограничения на полеты на фоне угрозы ударов беспилотниками.
