Девочка, попавшая в ДТП с грузовиком под Красноярском, скончалась

Девочка, которая попала в аварию с автобусом в Красноярском крае, умерла в больнице, сообщило региональное министерство здравоохранения.

«Девочка с тяжелой сочетанной автодорожной травмой, которая была доставлена в 20-ю больницу рейсом санавиации из Бородинской городской больницы в крайне тяжелом состоянии, к сожалению, сегодня утром умерла», — говорится в сообщении.

Травмы, которые она получила при ДТП, оказались несовместимы с жизнью. Врачи не смогли спасти ее.

Авария произошла 2 февраля. Водитель грузовика ехал в сторону Красноярска, перевозя модульный дом, однако прицеп отсоединился и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Газель».

Всего в результате происшествия погибли шесть человек, трое из них были несовершеннолетними, еще пять пострадали.