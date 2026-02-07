 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Девочка, попавшая в ДТП с грузовиком под Красноярском, скончалась

Девочка, которая попала в аварию с автобусом в Красноярском крае, умерла в больнице, сообщило региональное министерство здравоохранения.

«Девочка с тяжелой сочетанной автодорожной травмой, которая была доставлена в 20-ю больницу рейсом санавиации из Бородинской городской больницы в крайне тяжелом состоянии, к сожалению, сегодня утром умерла», — говорится в сообщении.

Травмы, которые она получила при ДТП, оказались несовместимы с жизнью. Врачи не смогли спасти ее.

Семь детей госпитализировали после аварии с автобусом в Красноярском крае
Общество
Фото:ГУ МВД России по Красноярскому краю

Авария произошла 2 февраля. Водитель грузовика ехал в сторону Красноярска, перевозя модульный дом, однако прицеп отсоединился и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Газель».

Всего в результате происшествия погибли шесть человек, трое из них были несовершеннолетними, еще пять пострадали.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Красноярский край ДТП смерть ребенок
Материалы по теме
Семь детей госпитализировали после аварии с автобусом в Красноярском крае
Общество
Полиция задержала участника смертельного ДТП под Красноярском
Общество
Совершившим смертельное ДТП грузовиком управлял лишенный прав водитель
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
За ночь ПВО уничтожила 82 беспилотника над тринадцатью регионами Политика, 07:23
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
Дипломат рассказал о главных проблемах, возникающих у россиян в Турции Общество, 07:08
За кем из россиян стоит следить в первый день Олимпиады-2026 Спорт, 07:02
Трамп заявил, что ожидает развития в мирных переговорах по Украине Политика, 06:58
Девочка, попавшая в ДТП с грузовиком под Красноярском, скончалась Общество, 06:37
Губернатор сообщил об отражении налета дронов в Ростовской области Политика, 06:23
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
WSJ сообщила, что SpaceX отложила миссию к Марсу ради лунного полета Технологии и медиа, 05:55
Три российских аэропорта возобновили полеты Политика, 05:37
В Тверской области из-за беспилотников загорелось предприятие Политика, 05:21
FT узнала о предостережении Китая по поводу апрельского визита Трампа Политика, 04:59
Трамп осудил опубликованное на его странице видео обезьяны с лицом Обамы Общество, 04:48
Reuters сообщил, что Россия отвергла предложение США по Запорожской АЭС Политика, 04:35
В Дагестане опечатали детский сад, где 10 детей отравились угарным газом Общество, 04:27