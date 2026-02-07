Дипломат рассказал о главных проблемах, возникающих у россиян в Турции
Чаще всего российские туристы в Турции сталкиваются с проблемами, связанными с ДТП, мошенничеством и здоровьем, сообщил «РИА Новости» временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов.
«Это, к сожалению, вопросы, связанные с ДТП, мошенничеством, проблемами со здоровьем», — сказал он.
Дипломат посоветовал при планировании поездки иметь при себе страховые полисы, а также соблюдать законы и обычаи страны пребывания, а при возникновении проблем обращаться в российское диппредставительство (посольство или консульство).
В прошлом году Турция стала самым подорожавшим направлением для отдыха за рубежом — с августа 2021 года поездка на отдых в Турцию подорожала на 218%.
Основными факторами, повлиявшими на рост стоимости, по данным АКРА, стали транспортные издержки, динамика цен в принимающей стране, курс доллара, изменение параметров предложения, в том числе сокращение числа наиболее доступных направлений, а также увеличение надбавок туристических агентств.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах