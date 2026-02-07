Дипломат рассказал о главных проблемах, возникающих у россиян в Турции

Чаще всего российские туристы в Турции сталкиваются с проблемами, связанными с ДТП, мошенничеством и здоровьем, сообщил «РИА Новости» временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов.

«Это, к сожалению, вопросы, связанные с ДТП, мошенничеством, проблемами со здоровьем», — сказал он.

Дипломат посоветовал при планировании поездки иметь при себе страховые полисы, а также соблюдать законы и обычаи страны пребывания, а при возникновении проблем обращаться в российское диппредставительство (посольство или консульство).

В прошлом году Турция стала самым подорожавшим направлением для отдыха за рубежом — с августа 2021 года поездка на отдых в Турцию подорожала на 218%.

Основными факторами, повлиявшими на рост стоимости, по данным АКРА, стали транспортные издержки, динамика цен в принимающей стране, курс доллара, изменение параметров предложения, в том числе сокращение числа наиболее доступных направлений, а также увеличение надбавок туристических агентств.