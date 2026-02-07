Белый дом заявил, что Индия закупит у США товаров на $500 млрд
Индия планирует закупить у США продукции на сумму $500 млрд, сообщила пресс-служба Белого дома. Это одно из ключевых условий Временного соглашения, о рамках которого удалось договориться сторонам.
В документе указано, что Индия приобретет у США энергетическую продукцию, самолеты и авиационные комплектующие, драгоценные металлы, технологические товары, а также коксующийся уголь. Помимо этого, государства усилят товарооборот технологической продукции.
«Индия и США значительно увеличат торговлю технологической продукцией, включая графические процессоры и другие товары, используемые в центрах обработки данных, и расширят совместное технологическое сотрудничество», — говорится в сообщении.
Также соглашение предусматривает взаимное снижение и отмену пошлин, расширение доступа на рынки, а также наращивание сотрудничества в сфере экономической безопасности.
Помимо этого, с 7 февраля США отменят пошлины в размере 25% на товары из Индии, введенные за закупки нефти у России.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах