0

Белый дом заявил, что Индия закупит у США товаров на $500 млрд

Индия планирует закупить у США продукции на сумму $500 млрд, сообщила пресс-служба Белого дома. Это одно из ключевых условий Временного соглашения, о рамках которого удалось договориться сторонам.

В документе указано, что Индия приобретет у США энергетическую продукцию, самолеты и авиационные комплектующие, драгоценные металлы, технологические товары, а также коксующийся уголь. Помимо этого, государства усилят товарооборот технологической продукции.

«Индия и США значительно увеличат торговлю технологической продукцией, включая графические процессоры и другие товары, используемые в центрах обработки данных, и расширят совместное технологическое сотрудничество», — говорится в сообщении.

Трамп с 7 февраля отменит 25-процентные пошлины на товары из Индии
Политика
Дональд Трамп

Также соглашение предусматривает взаимное снижение и отмену пошлин, расширение доступа на рынки, а также наращивание сотрудничества в сфере экономической безопасности.

Помимо этого, с 7 февраля США отменят пошлины в размере 25% на товары из Индии, введенные за закупки нефти у России. 

