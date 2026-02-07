 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Сабуров вылетел из России в Казахстан

Казахстанский комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, вылетел из Москвы в Алма-Аты. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Согласно расписанию Внуково, последний рейс в Алма-Ату вылетел в 22:51 мск.

Сабуров вылетел из России в Казахстан
Video

Решение о запрете на въезд вынесли 30 января. Артиста задержали 6 февраля в аэропорту Внуково, когда он прилетел из ОАЭ.

По данным «РИА Новости», решение принято в «интересах национальной безопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей».

Материал дополняется

