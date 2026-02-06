Медведев вручил Михалкову Гран-при литературной премии «Слово»
Народный артист РСФСР Никита Михалков удостоен Гран-при литературной премии «Слово», сообщает ТАСС.
Приз режиссеру вручил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Награду сопровождает денежный приз в размере 3 млн руб.
«Перепуганные бесы сейчас громко воют на Гримпенской трясине», — сказал Медведев после объявления победителя.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах