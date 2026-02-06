 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Медведев вручил Михалкову Гран-при литературной премии «Слово»

Дмитрий Медведев и Никита Михалков
Дмитрий Медведев и Никита Михалков (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Народный артист РСФСР Никита Михалков удостоен Гран-при литературной премии «Слово», сообщает ТАСС.

Приз режиссеру вручил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Награду сопровождает денежный приз в размере 3 млн руб.

«Перепуганные бесы сейчас громко воют на Гримпенской трясине», — сказал Медведев после объявления победителя.

Материал дополняется

Медведев вручил Михалкову Гран-при литературной премии «Слово» Общество, 21:44
