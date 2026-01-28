Медведев пошутил о моменте, когда люди целиком уйдут в онлайн
Все сферы жизни, возможно, и перейдут в онлайн-формат, но это будет после того, как человечество прекратит свое офлайн-существование, сказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Так политик пошутил, отвечая на вопрос модератора пленарной сессии МФЦ министра экономического развития Максима Решетникова. Министр спросил, когда все госуслуги уйдут в онлайн-формат.
«Все уйдет в онлайн, когда мы в онлайн уйдем. До тех пор, пока мы не уйдем, (…) что-то в офлайне останется», — сказал Медведев (цитата по ТАСС).
Также он добавил, что необходимо создать «гармонию в этом вопросе», чтобы можно было получать госуслуги в любой удобной форме, даже очной.
«Так что я уверен, что, Максим Геннадьевич, вы и ваши коллеги будут этим вовсю заниматься», — добавил зампред СБ.
