 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Лукашенко на совещании с министрами познакомили со снюсом

Лукашенко на совещании с министрами познакомили со снюсом
Video

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко на заседании Совета министров предложили снюс, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

На совещании в том числе обсуждался оборот электронных сигарет и нетабачных изделий. Один из министров пытался дать разъяснения, на что Лукашенко удивленно спросил: «Ты что, куришь?»

«Мы должны сегодня принять решение — быть или не быть? Я вообще-то в куреве слабо разбираюсь. <...> Поэтому хотелось бы от специалистов — которые или курят, или вникли — объяснений, что это такое», — сказал Лукашенко.

Лукашенко призвал «не париться» из-за угрозы замены человека ИИ
Технологии и медиа
Фото:John Locher / AP / ТАСС

В ходе дискуссии премьер Александр Турчин дал президенту коробку со снюсом.

«Чтобы голова кружилась? Интересно. Иногда хочется напиться, чтоб голова кружилась. Чтобы от губернатора Гродненской области не получать информацию о том, что у него телята дохнут», — ответил Лукашенко.

Все это время Лукашенко держал коробку со снюсом в руках, но, не сумев открыть ее, отложил в сторону. Когда Турчин предложил помочь, президент ответил, что «не будет пока закладывать», но в шутку поинтересовался, успокаивает ли снюс.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

США и Китай не подписали декларацию, регулирующую ИИ в военных целях

Трамп пообещал построить тоннель, если в его честь назовут вокзал

Макрон допустил ограничения видеоигр и ИИ-чатов для детей

В Госдуме усомнились, что «Самолет» получит помощь из бюджета

США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран

«Авито»: зумеры выбирают ехать на вахту, потому что они прагматичны

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Александр Лукашенко табак курение снюс алкоголь
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Лукашенко призвал «не париться» из-за угрозы замены человека ИИ
Технологии и медиа
Лукашенко заявил, что «зряплаты» в Белоруссии не будет
Экономика
Лукашенко включил в рецепт женской красоты снег и лопату. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 17:18
Трамп опубликовал видео обезьяны с лицом Обамы Политика, 17:49
В Минэнерго назвали условия для электричества по 8 рублей в 2042 году Общество, 17:47
Российского посла вызвали в МИД Азербайджана Политика, 17:46
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
«Не доживут до конца 2026 года». Что будет с такси после вступления закона о локализации Авто, 17:36
«Динамо» в серии пенальти обыграло ЦСКА в матче Зимнего кубка РПЛ Спорт, 17:34
В суд поступило дело о взятках экс-губернатора Курской области Общество, 17:33
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Фигуристка Костылева стала двукратной чемпионкой России среди юниоров Спорт, 17:31
ЦБ поднял курс доллара на выходные и 9 февраля выше ₽77 Инвестиции, 17:31
Немецкий канцлер предостерег Европу по контактам с Россией Политика, 17:28
The Economist поместил на обложку змею и предупредил о коварности доллара Финансы, 17:27
Кронпринцесса Норвегии извинилась перед королем за связь с Эпштейном Политика, 17:25
Японка Сакамото выиграла короткую программу на ОИ в командном турнире Спорт, 17:17
Лукашенко на совещании с министрами познакомили со снюсом Политика, 17:17