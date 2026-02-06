Лукашенко на совещании с министрами познакомили со снюсом

Video

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко на заседании Совета министров предложили снюс, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

На совещании в том числе обсуждался оборот электронных сигарет и нетабачных изделий. Один из министров пытался дать разъяснения, на что Лукашенко удивленно спросил: «Ты что, куришь?»

«Мы должны сегодня принять решение — быть или не быть? Я вообще-то в куреве слабо разбираюсь. <...> Поэтому хотелось бы от специалистов — которые или курят, или вникли — объяснений, что это такое», — сказал Лукашенко.

В ходе дискуссии премьер Александр Турчин дал президенту коробку со снюсом.

«Чтобы голова кружилась? Интересно. Иногда хочется напиться, чтоб голова кружилась. Чтобы от губернатора Гродненской области не получать информацию о том, что у него телята дохнут», — ответил Лукашенко.

Все это время Лукашенко держал коробку со снюсом в руках, но, не сумев открыть ее, отложил в сторону. Когда Турчин предложил помочь, президент ответил, что «не будет пока закладывать», но в шутку поинтересовался, успокаивает ли снюс.