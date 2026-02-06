 Перейти к основному контенту
The Economist поместил на обложку змею и предупредил о коварности доллара

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Авторы предупредили, что наступает эпоха «коварного, падающего доллара» и владельцам американских активов придется к этому привыкнуть. На обложке нового выпуска изображена змея, в окрасе которой присутствует символ валюты США
Британский еженедельный журнал The Economist поместил на обложку своего нового выпуска доллар в виде змеи. Полный выпуск выйдет 7 февраля.

Фото: Mona Eing & Michael Meissner / The Economist
В онлайн-версии изображение сопровождает статью под названием «Эпоха коварного, падающего доллара». «Владельцам американских активов придется к этому привыкнуть», — следует из подзаголовка.

Журналисты пишут, что рост экономики США «по-прежнему вызывает зависть во всем мире», однако на деле «картина мрачнее и сложнее». С января прошлого года — тогда состоялась инаугурация Дональда Трампа — доллар потерял десятую часть стоимости по отношению к широкой корзине валют, а американские акции, номинированные в евро, за год практически не выросли.

При этом за последний месяц, в течение которого Трамп усилил претензии на Гренландию, доллар потерял 1,5%, а накануне индекс доллара к корзине валют вновь вырос — золото и серебро «отступили». «Когда Трамп отказывается от своих самых безумных идей, нормальная жизнь возвращается. Но эти судороги дают представление о перевернутом мире, в котором долларовые активы больше не являются безопасными», — говорится в статье.

Глава Euroclear рассказала о хеджировании доллара из-за политики Трампа
Политика
Валери Урбен

The Economist называет такую перспективу «тревожной», поскольку доллар является мировой резервной валютой (накапливаемой центральными банками других стран), а нестабильная политика и падение обменного курса делают владение долларом более рискованным.

Очередной попыткой вернуться «к нормальной жизни» журнал назвал решение Трампа поддержать кандидатуру Кевина Уорша на пост главы ФРС. Как пишет The Economist, Уорш — опытный банкир, чьи связи помогли ФРС пережить глобальный финансовый кризис 2007–2009 годов. В то время он входил в совет управляющих ФРС. Его назначение, по оценкам издания, привело к укреплению доллара и падению цены на золото.

При этом, отмечают авторы, США «повезло», что у инвесторов мало альтернатив владению долларом — доля валюты в трансграничных банковских операциях и сделках остается доминирующей: «Насколько далеко Америка может зайти в своих попытках испытать удачу?»

«Всем следует оплакивать то, как актив, являющийся убежищем для инвесторов, все больше подвергается рискам, которые теперь приходится нести всему миру», — заключают авторы.

