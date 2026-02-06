 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Путину предложили проект развития Красной Поляны до 8 млн человек в год

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Проект объединенного горнолыжного курорта на базе трех курортов Ясная Поляна, Архыз и Лаго-Наки сможет принимать 8 млн туристов в год при наличии должной инфраструктуры, сообщил председатель группы компаний Mantera Александр Ткачев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Настал, мне кажется, тот этап, где можно подойти уже вплотную к реализации этого проекта, — на базе этих трех проектов создать мегапроект. Уверен, что, создав такую крупную горную инфраструктуру, мы сможем привлечь в год порядка восьми миллионов туристов и построить 550 километров трасс», — сказал он.

Глава курорта «Красная Поляна» — о динамике и будущем внутреннего туризма
Отрасли
Фото:пресс-служба

Чтобы проект состоялся, требуется помощь от государства — дорожная инфраструктура: около 30% посетителей, по словам Ткачева, приезжает на автомобилях в Сочи, а существующая дорога Джугба-Сочи сложная из-за горного рельефа, пояснил он.

Ткачев предположил, что реализация может быть возможна в течение пяти-десяти лет. Проект, по его мнению, обеспечит не только приток инвестиций в Кавказский регион, но и привлечение новых брендов и технологий.

В январе 2026 года загрузка Красной Поляны в Сочи, по словам эксперта по онлайн-продвижению отелей и ресторанов в регионе Андрея Шишкина, снизилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

США и Китай не подписали декларацию, регулирующую ИИ в военных целях

Трамп пообещал построить тоннель, если в его честь назовут вокзал

Макрон допустил ограничения видеоигр и ИИ-чатов для детей

В Госдуме усомнились, что «Самолет» получит помощь из бюджета

США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран

«Авито»: зумеры выбирают ехать на вахту, потому что они прагматичны

Авторы
Теги
Валерия Антонова
горнолыжный курорт Красная Поляна Кавказ Александр Ткачев
Материалы по теме
При пожаре в баре на курорте в Швейцарии пострадали около 100 человек
Общество
Россияне назвали травмы, которых они опасаются на зимних курортах
Общество
Не менее 23 человек погибли при пожаре в ночном клубе на курорте в Индии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 90,29 (-0,83) Инвестиции, 05 фев, 17:26 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 76,55 (-0,36) Инвестиции, 05 фев, 17:26
Стартовал первый этап VI Международной олимпиады по финбезопасности Пресс-релиз, 16:18
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Каким спортом заняться в Москве: 7 идей с географической привязкой Спорт, 16:11
Путину предложили проект развития Красной Поляны до 8 млн человек в год Общество, 16:10
Постпред назвал условие участия России в переговорах по ядерному оружию Политика, 16:07
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины Политика, 16:06
Рубио назвал необходимым участие Китая в новом договоре о ядерных ракетах Политика, 16:05
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Возвращение в Кортину: 70 лет участия команд СССР и России в зимних Играх Общество, 16:04
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Пятерых полицейских задержали за незаконную легализацию 2 тыс. мигрантов Общество, 15:58
Медведев исключил новый договор с США на тех же условиях, что и ДСНВ Политика, 15:46
Минпросвещения сообщило о лидерстве российских школьников на олимпиадах Общество, 15:41
Малинин заявил, что рад за Гуменника и ждет его приезда на Олимпиаду Спорт, 15:31
Минфин проведет допэмиссию ОФЗ с постоянным купоном на ₽2,5 трлн Инвестиции, 15:31