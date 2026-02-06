Путину предложили проект развития Красной Поляны до 8 млн человек в год

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Проект объединенного горнолыжного курорта на базе трех курортов Ясная Поляна, Архыз и Лаго-Наки сможет принимать 8 млн туристов в год при наличии должной инфраструктуры, сообщил председатель группы компаний Mantera Александр Ткачев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Настал, мне кажется, тот этап, где можно подойти уже вплотную к реализации этого проекта, — на базе этих трех проектов создать мегапроект. Уверен, что, создав такую крупную горную инфраструктуру, мы сможем привлечь в год порядка восьми миллионов туристов и построить 550 километров трасс», — сказал он.

Чтобы проект состоялся, требуется помощь от государства — дорожная инфраструктура: около 30% посетителей, по словам Ткачева, приезжает на автомобилях в Сочи, а существующая дорога Джугба-Сочи сложная из-за горного рельефа, пояснил он.

Ткачев предположил, что реализация может быть возможна в течение пяти-десяти лет. Проект, по его мнению, обеспечит не только приток инвестиций в Кавказский регион, но и привлечение новых брендов и технологий.

В январе 2026 года загрузка Красной Поляны в Сочи, по словам эксперта по онлайн-продвижению отелей и ресторанов в регионе Андрея Шишкина, снизилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.