Общество⁠,
0

Минпросвещения сообщило о лидерстве российских школьников на олимпиадах

Минпросвещения: российские школьники лидируют по золотым медалям на олимпиадах
Фото: Минпросвещения России / Telegram
Фото: Минпросвещения России / Telegram

В неофициальном рейтинге Россия опередила европейские страны по количеству золотых медалей, выигранных на международных научных олимпиадах школьников по математике, физике, информатике, химии, биологии и искусственному интеллекту, сообщила пресс-служба Министерства просвещения России в мессенджере Max.

Всего в 2025 году сборные команды российских школьников завоевали 115 медалей в 20 международных интеллектуальных состязаниях. Восемь состязаний были посвящены общеобразовательным предметам, на них школьники получили 44 медали: 33 золотые, десять серебряных и одну бронзовую.

«Согласно неофициальному рейтингу, Россия заняла первое место среди европейских стран по количеству золотых медалей на международных научных олимпиадах по математике, физике, информатике, химии, биологии и искусственному интеллекту», — отметили в публикации министерства.

Число школьников на семейном обучении за год выросло почти на 17%
Общество
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Четыре золотые и две серебряные медали сборная команда России получила на Открытой международной географической олимпиаде. Еще две золотых, одну серебряную и одну бронзовую школьники взяли на Международной биологической олимпиаде (IBO).

На 66-й Международной математической олимпиаде (IMO) ученики из России завоевали пять золотых и одну серебряную медаль, а на 55-й Международной олимпиаде по физике (IPhO) — три золотые и две серебряные медали.

На 37-й Международной олимпиаде российские школьники выиграли две золотые и две серебряные медали. На Открытой международной астрономической олимпиаде (OWAO) золотые медали получили все шесть участников сборной. Наконец, на 21-й Международной естественно-научной олимпиаде юниоров (IJSO) россиян наградили тремя золотыми и двумя серебряными медалями.

Кроме того, ученики из России взяли золотые, серебряные и бронзовые медали на промежуточных олимпиадах. Как отметили в Минпросвещения, подготовка школьников и их участие в олимпиадах прошли при поддержке ведомства.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
школьная олимпиада Россия золотая медаль
