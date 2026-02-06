Мощный взрыв на обратной стороне Солнца. Видео
Появилось видео мощного взрыва на обратной стороне Солнца
На обратной стороне Солнца произошел мощный взрыв, сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в телеграм-канале.
«К Земле через несколько дней почти наверняка выйдут лишь обломки», — сообщили там.
