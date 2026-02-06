Синоптики пообещали Москве отступление морозов и «легкий снежок»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Москве 6 февраля ожидается снег, рассказала РБК главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Сегодня начнется снежок, где-то вот в районе 17 часов. И ночью, и завтра днем будет снег из категории «небольшой», — добавила синоптик.

По ее словам, снег будет сыпать «время от времени» и за 12 часов выпадет не более 1–2 мм осадков.

«Он будет довольно пушистый, потому что он будет выпадать при значительно отрицательной температуре воздуха», — сказала Позднякова.

По прогнозу, снег будет идти и в ночь на воскресенье, потом погода снова изменится, синоптики вновь обещают столичному региону период «без существенных осадков».

Специалист «Метеоновостей» добавила, что сильного снегопада не ожидается.

После аномальных морозов в начале февраля в Центральной России ожидаются новые холода, однако они будут более умеренные, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

После потепления в выходные температура снова понизится, но «экстремальной и затяжной стужи», как в начале месяца, уже не прогнозируется.

Как подчеркнул Тишковец, весенняя погода в 2026 году наступит в обычные сроки, примерно через шесть недель, в это время среднесуточная температура воздуха устойчиво станет превышать нулевую отметку.