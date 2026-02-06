 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Синоптики пообещали Москве отступление морозов и «легкий снежок»

В Москве 6 февраля ожидается снег
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Москве 6 февраля ожидается снег, рассказала РБК главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Сегодня начнется снежок, где-то вот в районе 17 часов. И ночью, и завтра днем будет снег из категории «небольшой», — добавила синоптик.

По ее словам, снег будет сыпать «время от времени» и за 12 часов выпадет не более 1–2 мм осадков.

«Он будет довольно пушистый, потому что он будет выпадать при значительно отрицательной температуре воздуха», — сказала Позднякова.

По прогнозу, снег будет идти и в ночь на воскресенье, потом погода снова изменится, синоптики вновь обещают столичному региону период «без существенных осадков».

Специалист «Метеоновостей» добавила, что сильного снегопада не ожидается.

Синоптик рассказал, через сколько недель в Москву придет весна
Общество
Фото:Олег Яковлев / РБК

После аномальных морозов в начале февраля в Центральной России ожидаются новые холода, однако они будут более умеренные, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

После потепления в выходные температура снова понизится, но «экстремальной и затяжной стужи», как в начале месяца, уже не прогнозируется.

Как подчеркнул Тишковец, весенняя погода в 2026 году наступит в обычные сроки, примерно через шесть недель, в это время среднесуточная температура воздуха устойчиво станет превышать нулевую отметку.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

США и Китай не подписали декларацию, регулирующую ИИ в военных целях

Трамп пообещал построить тоннель, если в его честь назовут вокзал

Макрон допустил ограничения видеоигр и ИИ-чатов для детей

В Госдуме усомнились, что «Самолет» получит помощь из бюджета

США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран

«Авито»: зумеры выбирают ехать на вахту, потому что они прагматичны

Авторы
Теги
Елена Наумова
Погода зима снегопад Москва
Материалы по теме
Синоптик назвал последний день морозов в Москве
Общество
Синоптик объяснила отсутствие туманов и изморози в Московском регионе
Общество
В Нью-Йорке 13 человек скончались от переохлаждения из-за морозов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 90,29 (-0,83) Инвестиции, 05 фев, 17:26 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 76,55 (-0,36) Инвестиции, 05 фев, 17:26
ЦБ назвал самые доходные этой зимой активы Инвестиции, 14:42
В Ростовской области увеличили единовременную выплату добровольцам Политика, 14:42
Лавров назвал целью покушения на генерала Алексеева срыв переговоров Политика, 14:40
Бразилия начала покупать российскую рыбу Экономика, 14:38
Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали шестыми в ритм-танце на Олимпиаде-2026 Спорт, 14:31
Что такое социальная пенсия, кто ее получает, индексация в 2026 году Инвестиции, 14:30
Морозы отступают, синоптики обещают Москве «легкий снежок» Общество, 14:26
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Минфин представил концепцию переноса реальных активов на блокчейн Крипто, 14:17
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:15
Лавров заявил о «вакууме» после истечения договора с США о ракетах Политика, 14:13
Ангелина Мельникова объявила, за какой клуб выступит в чемпионате Италии Спорт, 14:11
Ученик лицея в Баку ранил учительницу из охотничьего ружья Общество, 14:10
Румынский министр счел нереальной «стену дронов» как в компьютерной игре Политика, 14:09
Российский турист погиб в Таиланде, сорвавшись со скалы Общество, 14:09