Общество⁠,
0

Синоптик рассказал, через сколько недель в Москву придет весна

После аномальных морозов ожидаются новые холода, но более умеренные
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

После аномальных морозов в начале февраля в Центральной России ожидаются новые холода, однако они будут более умеренные, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале.

«Возвраты холодов, конечно, будут, и не один раз. Ведь впереди еще три февральские недели календарной зимы и бóльшая часть марта, который в климатическом отношении до 20-го числа является зимним месяцем», — написал синоптик.

После потепления в выходные температура снова понизится, но «экстремальной и затяжной стужи», как в начале месяца, уже не прогнозируется.

Как подчеркнул Тишковец, весенняя погода в 2026 году наступит в обычные сроки. «То есть в Москве зима будет жить еще шесть недель, после чего передаст эстафету метеовесне, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво станет превышать нулевую отметку», — объяснил он.

Синоптик назвал последний день морозов в Москве
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Синоптик назвал 6 февраля в Москве последним днем аномальных морозов. Он также рассказал, что днем потеплеет от минус 8 до минус 3  градусов, возможен небольшой снег, ветер юго-восточный.

Полина Дуганова, Софья Полковникова
Весна Москва потепление
