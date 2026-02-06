Синоптик рассказал, через сколько недель в Москву придет весна
После аномальных морозов в начале февраля в Центральной России ожидаются новые холода, однако они будут более умеренные, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале.
«Возвраты холодов, конечно, будут, и не один раз. Ведь впереди еще три февральские недели календарной зимы и бóльшая часть марта, который в климатическом отношении до 20-го числа является зимним месяцем», — написал синоптик.
После потепления в выходные температура снова понизится, но «экстремальной и затяжной стужи», как в начале месяца, уже не прогнозируется.
Как подчеркнул Тишковец, весенняя погода в 2026 году наступит в обычные сроки. «То есть в Москве зима будет жить еще шесть недель, после чего передаст эстафету метеовесне, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво станет превышать нулевую отметку», — объяснил он.
Синоптик назвал 6 февраля в Москве последним днем аномальных морозов. Он также рассказал, что днем потеплеет от минус 8 до минус 3 градусов, возможен небольшой снег, ветер юго-восточный.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану
Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика
Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.
Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат
Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»
Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ