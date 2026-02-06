 Перейти к основному контенту
Обвиняемый в шпионаже испанец сообщил, что получил убежище в России

Испанский IT-специалист и преподаватель получил в России политическое убежище
Виды Москвы
Виды Москвы (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Испанский IT-специалист Энрике Ариас Хиль, обвиняемый в Испании в шпионаже и кибератаках в пользу России, получил в России политическое убежище. Об этом сообщает ТАСС.

«В феврале 2025 года мне пришлось просить политического убежища в Российской Федерации. На текущий день я нахожусь в статусе политического беженца», — сказал Энрике Ариас Хиль.

Его объявили в розыск и включили в список самых разыскиваемых лиц Европола. Сам он отрицает обвинения, находится в России с августа 2024 года и планирует оформить гражданство России.

Бывший польский министр получил убежище в Венгрии
Политика
Збигнев Зиобро

El Pais ранее сообщило, что Энрике Ариаса Хиля объявили в розыск Европола за участие в пророссийской хакерской группе NoName057 (16).

Мужчину обвинили в сборе чувствительной информации о критически важной инфраструктуре Испании и сотрудниках сил безопасности для содействия кибератакам NoName057, а также в пропаганде действий группы через канал в мессенджере Telegram. Тогда же газета сообщила со ссылкой на полицию, что мужчина, предположительно, скрывается в России.

