Бывший польский министр получил убежище в Венгрии

Збигнев Зёбро получил политическое убежище в Венгрии. Он обвиняет правительство Туска в «психопатической мести». Против Зёбро в Польше выдвинуты обвинения по 26 пунктам

Збигнев Зиобро (Фото: IMAGO / Global Look Press)

Бывший министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зёбро получил политическое убежище в Венгрии и подал заявление о международной защите для своей жены Патриции Котецкой.

«Я решил воспользоваться убежищем, предоставленным мне венгерским правительством, в связи с политическими репрессиями в Польше», — написал Зёбро в понедельник в соцсети X.

По словам адвоката Бартоша Левандовского, венгерское правительство предоставило Зёбро политическое убежище «в связи с действиями прокуратуры и подчиненных правительству служб, которые привели к ряду действий, имеющих признаки политически мотивированных репрессий». Сам политик в своем заявлении указал, что стал мишенью «личной мести Дональда Туска». «Я стал объектом преследования и клеветнической кампании, потому что, будучи генеральным прокурором, инициировал многочисленные расследования их коррупции и воровства», — добавил он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не знает подробностей предоставления политического убежища. По его словам, Будапешт «предлагает убежище каждому, кто сталкивается с политическим преследованием в своей стране». Польский МИД заявил о сожалении в связи с решениями Будапешта, «которые негативно влияют на двусторонние отношения и подрывают принципы европейской солидарности».

Зёбро — один из ключевых политиков правоконсервативной партии «Право и справедливость» (PiS). В разные годы занимал посты министра юстиции и генерального прокурора, а после того как PiS потеряла власть, стал фигурантом расследования злоупотреблений в Фонде правосудия. Его подозревают в совершении 26 уголовных преступлений, связанных с управлением этой организацей. В частности, по версии прокуратуры, из средств фонда по решению Зёбро было закуплено израильское шпионское программное обеспечение Pegasus. Следствие полагает, что программа использовалась для незаконной слежки за политическими оппонентами и журналистами в период правления PiS.

В ноябре 2025 года сейм по запросу прокуратуры проголосовал за лишение Зёбро депутатского иммунитета для начала уголовного преследования. 15 января 2026 года варшавский суд должен вынести решение о возможном аресте политика. Ему грозит до 25 лет лишения свободы.

В 2024 году Венгрия предоставила политическое убежище другому гражданину Польши — заму Зёбро Марчину Романовскому. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал это решение враждебным актом.