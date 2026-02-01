 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Таиланде нашли останки россиянина, который пропал в начале января

В Паттайе нашли останки россиянина, который пропал в начале января
Михаил Емельянов
Михаил Емельянов (Фото: из личного архива)

В Паттайе (Таиланд) полиция обнаружила останки 30-летнего гражданина России, который пропал 7 января. Об этом сообщает издание Pattaya News со ссылкой на полицию.

По информации следователей, мужчина был жестоко убит и расчленен. Части тела нашли в пяти разных местах у местного пруда в Паттайе. По предварительным данным, речь идет о Михаиле Емельянове, который более трех недель числился пропавшим без вести.

В ходе расследования были обнаружены сообщения с угрозами и требованиями вернуть долг на сумму более $120 тыс. Следователи считают, что мотивом убийства мог быть конфликт из-за неоплаченного долга, который, по версии полиции, возник на фоне прекратившегося партнерства в проекте, связанном с производством каннабиса.

Один подозреваемый — иностранец — задержан и находится на допросе. Полиция также проверяет возможную причастность других лиц, включая граждан Таиланда и иностранцев.

В Таиланде пропал криптоинвестор из Петербурга
Общество
Максим Гарбузов

Емельянов исчез после встречи с деловыми партнерами. Заявление о пропаже подала его мать, что и послужило поводом для начала расследования.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Таиланд турист погибшие
Материалы по теме
В Таиланде пропал криптоинвестор из Петербурга
Общество
В Таиланде 22 человека погибли при падении крана на пассажирский поезд
Общество
Более 20 россиян пострадали при аварии катера в Таиланде
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Патриарх Кирилл рассказал, зачем в юности выпил две бутылки коньяка Общество, 17:54
КХЛ отстранила голландского форварда «Автомобилиста» за неприличный жест Спорт, 17:45
МИД призвал россиян в Чили к осторожности из-за ограблений Общество, 17:42
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
NYT написала о переносе трехсторонней встречи в ОАЭ Политика, 17:30
На Украине отключат все неверифицированные терминалы Starlink Политика, 17:26
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В Таиланде нашли останки россиянина, который пропал в начале января Общество, 17:24
Медведев процитировал Булгакова, говоря о Зеленском Политика, 17:07
Пять мировых адресов силы: где живут миллиардеры РБК и Reef Residence, 17:05
Валиева осталась без медали на первом турнире после дисквалификации Спорт, 17:05
Синоптики оценили, когда ждать потепление в Москве после сильных морозов Общество, 17:02
Фильм о Мелании Трамп вопреки критике стартовал с рекордными сборами Общество, 16:50
В Таиланде пропал криптоинвестор из Петербурга Общество, 16:47