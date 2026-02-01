В Таиланде нашли останки россиянина, который пропал в начале января

В Паттайе нашли останки россиянина, который пропал в начале января

Михаил Емельянов (Фото: из личного архива)

В Паттайе (Таиланд) полиция обнаружила останки 30-летнего гражданина России, который пропал 7 января. Об этом сообщает издание Pattaya News со ссылкой на полицию.

По информации следователей, мужчина был жестоко убит и расчленен. Части тела нашли в пяти разных местах у местного пруда в Паттайе. По предварительным данным, речь идет о Михаиле Емельянове, который более трех недель числился пропавшим без вести.

В ходе расследования были обнаружены сообщения с угрозами и требованиями вернуть долг на сумму более $120 тыс. Следователи считают, что мотивом убийства мог быть конфликт из-за неоплаченного долга, который, по версии полиции, возник на фоне прекратившегося партнерства в проекте, связанном с производством каннабиса.

Один подозреваемый — иностранец — задержан и находится на допросе. Полиция также проверяет возможную причастность других лиц, включая граждан Таиланда и иностранцев.

Емельянов исчез после встречи с деловыми партнерами. Заявление о пропаже подала его мать, что и послужило поводом для начала расследования.