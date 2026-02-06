Конституционный суд разъяснил, как засчитывать дни отдыха вахтовикам

Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Конституционный суд предписал урегулировать учет рабочего времени для вахтовиков и порядок компенсации неиспользованного отдыха при увольнении до окончания трудового договора. Решение суда есть в распоряжении РБК.

Суд рассматривал вопрос конституционности ст. 300 ТК (учет рабочего времени при работе вахтовым методом) по жалобе Сергея Чернова, работавшего вахтовым методом и ставшего истцом по спору о компенсации за неиспользованный отдых между вахтами.

В материалах дела указано, что Чернов отработал с 25 сентября по 24 октября 2021 года без выходных по 10 часов в сутки, а затем уволился по собственному желанию. При расчете ему не выплатили компенсацию за неиспользованные часы междувахтового отдыха, с чем он не согласился и обратился в суд. Первичные судебные инстанции отказали в выплате компенсации, аргументируя это отсутствием переработки, так как заявитель не выполнил норму часов за вахту (530 часов).

Конституционный суд постановил, что гарантия компенсации в действующем порядке отсутствует, что нарушает права работника и ставит под угрозу его здоровье. Норма статьи 300 ТК признана не соответствующей Конституции, в связи с чем предписано внести изменения в ТК, регулирующие:

учет рабочего времени и отдыха за фактически отработанный период при увольнении до конца вахты;

порядок исчисления переработки на основе установленной нормы рабочего времени за календарный период;

денежную компенсацию за неиспользованные дни отдыха, по ставкам, предусмотренным ТК.

До внесения изменений при увольнении вахтовика учитывается фактически отработанное время.