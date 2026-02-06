Российские военные за неделю нанесли шесть ударов по объектам ВПК Украины

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

За неделю российские вооруженные силы в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам нанесли массированный и пять групповых ударов, сообщает Минобороны.

«Поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Также повреждены склады боеприпасов, места производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

