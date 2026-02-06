Политика,
0
Глава МИД Швейцарии возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис и генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Оба находятся с визитом в Москве, у них запланированы встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.
