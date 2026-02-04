 Перейти к основному контенту
Общество
В Японии из-за сильных снегопадов погибли более 30 человек

В Японии из-за сильных снегопадов погибли более 30 человек
Сильные снегопады на севере Японии за последние две недели стали причиной более 30 смертей, сообщает Associated Press.

Снег выпал в 15 префектурах, а высота снежного покрова в наиболее пострадавших районах достигла около 2 метров. Агентство сообщает о 35 погибших, причиной смерти большинства из них, а также травм сотен пострадавших стали падения во время расчистки снега с крыш. Наибольшее число смертей зафиксировано в префектуре Ниигата — 12 человек.

В общей сложности по стране пострадали 393 человека, из них 126 получили серьезные травмы, включая 42 в Ниигате. Повреждены 14 домов: три в Ниигате и восемь в городе Аомори.

На шоссе в Аомори снегопад вызвал образование огромного сугроба, перекрывшего движение. Власти предупредили о возможных опасностях из-за таяния снега, которое может вызвать оползни и создать скользкие поверхности. Жителей призвали соблюдать меры безопасности при уборке снега.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Япония снегопад погибшие
