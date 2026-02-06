Имя Варвара вошло в топ-5 популярных имен новорожденных в 2025 году

Соцфонд раскрыл, какое имя вошло в топ-5 имен новорожденных в 2025 году

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Имя Варвара заняло пятое место в списке самых популярных имен для детей, рожденных в России в 2025 году. В топ-5 также попали София, Ева, Анна и Мария. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Социального фонда России.

«В пятерке самых популярных женских имен всего одно изменение с 2024-го: имя Варвара сменило на пятом месте имя Виктория», — рассказали в Соцфонде.

Чаще всего девочкам, рожденным в 2025 году в России, давали имена:

София (3,6%);

Ева (3,15%);

Анна (3,01%);

Мария (2,62%);

Варвара (2,62%).

При этом новорожденных мальчиков в 2025 году чаще называли:

Михаил (4,03%);

Александр (3,56%);

Артем (3,11%);

Матвей (2,68%);

Тимофей (2,43%).

В 2024 году самыми популярными именами также были Михаил (3,73%) и София (3,73%). Топ-4 мужских имен в 2025 году остался тем же, что и в 2024-м, а на пятом месте Тимофей сменил Максима.

В Москве в 2025 году самыми популярными именами новорожденных стали Анна и Михаил. Рожденным в столице также часто давали имена Александр или Лев и Мария или София