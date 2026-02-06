Соцфонд раскрыл, какое имя вошло в топ-5 имен новорожденных в 2025 году
Имя Варвара заняло пятое место в списке самых популярных имен для детей, рожденных в России в 2025 году. В топ-5 также попали София, Ева, Анна и Мария. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Социального фонда России.
«В пятерке самых популярных женских имен всего одно изменение с 2024-го: имя Варвара сменило на пятом месте имя Виктория», — рассказали в Соцфонде.
Чаще всего девочкам, рожденным в 2025 году в России, давали имена:
- София (3,6%);
- Ева (3,15%);
- Анна (3,01%);
- Мария (2,62%);
- Варвара (2,62%).
При этом новорожденных мальчиков в 2025 году чаще называли:
- Михаил (4,03%);
- Александр (3,56%);
- Артем (3,11%);
- Матвей (2,68%);
- Тимофей (2,43%).
В 2024 году самыми популярными именами также были Михаил (3,73%) и София (3,73%). Топ-4 мужских имен в 2025 году остался тем же, что и в 2024-м, а на пятом месте Тимофей сменил Максима.
В Москве в 2025 году самыми популярными именами новорожденных стали Анна и Михаил. Рожденным в столице также часто давали имена Александр или Лев и Мария или София
