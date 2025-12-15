В московском рейтинге имен новорожденных победили Анна и Михаил

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Рожденных в Москве в 2025 году мальчиков чаще всего называли Михаилами, Александрами и Львами. У новорожденных девочек тройка самых популярных имен выглядит так: Анна, Мария и София сообщила в интервью телеканалу «Россия 24» заммэра столицы Анна Ракова.

«Среди мальчиков самое популярное имя — Михаил, затем идут Александр и Лев. У девочек самое популярное имя — Анна, затем идут Мария и София», — сказала она. Встречалось в уходящем году и «очень много странных имен»: например, у мальчиков это Дон и Горыня, у девочек — Флора и История.

«Родители все разные, поэтому разные имена выбирают своим детям», — отметила Ракова.

Тройка популярных женских имен сохраняется с 2024 года, лишь сменился лидер: год назад девочек чаще называли Софиями, чем Аннами, сообщила ранее начальница столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

Среди мужских имен тройка лидеров также не поменялась с прошлого года, хотя еще пару лет назад имени Лев в топ-3 не было, его место занимало имя Максим.