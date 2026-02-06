Освобожденные из украинского плена 20 уроженцев Чечни. Видео

Освобожденные из украинского плена 20 уроженцев Чечни попали на видео

В результате обмена пленными между Россией и Украиной домой вернулись 20 уроженцев Чечни. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

«Минобороны РФ вернуло 157 российских бойцов, из них 20 — чеченцы», — написал он.

Обмен 5 февраля затронул по 157 военнопленных с каждой стороны, включая тех, кого Киев ранее отказывался забирать, заявлял помощник российского президента Владимир Мединский. Также передали по пять раненых. Обмен проходил при посредничестве США и ОАЭ.