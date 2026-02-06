 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Освобожденные из украинского плена 20 уроженцев Чечни. Видео

Освобожденные из украинского плена 20 уроженцев Чечни попали на видео
Сюжет
Военная операция на Украине

Освобожденные из украинского плена 20 уроженцев Чечни. Видео
Video

В результате обмена пленными между Россией и Украиной домой вернулись 20 уроженцев Чечни. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

«Минобороны РФ вернуло 157 российских бойцов, из них 20 — чеченцы», — написал он.

Обмен 5 февраля затронул по 157 военнопленных с каждой стороны, включая тех, кого Киев ранее отказывался забирать, заявлял помощник российского президента Владимир Мединский. Также передали по пять раненых. Обмен проходил при посредничестве США и ОАЭ.

Кадыров сообщил о возвращении из украинского плена 20 уроженцев Чечни
Политика

Теги
пленные Чечня Россия Украина
