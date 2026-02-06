Освобожденные из украинского плена 20 уроженцев Чечни. Видео
В результате обмена пленными между Россией и Украиной домой вернулись 20 уроженцев Чечни. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
«Минобороны РФ вернуло 157 российских бойцов, из них 20 — чеченцы», — написал он.
Обмен 5 февраля затронул по 157 военнопленных с каждой стороны, включая тех, кого Киев ранее отказывался забирать, заявлял помощник российского президента Владимир Мединский. Также передали по пять раненых. Обмен проходил при посредничестве США и ОАЭ.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
США и Китай не подписали декларацию, регулирующую ИИ в военных целях
Трамп пообещал построить тоннель, если в его честь назовут вокзал
Макрон допустил ограничения видеоигр и ИИ-чатов для детей
В Госдуме усомнились, что «Самолет» получит помощь из бюджета
США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран
«Авито»: зумеры выбирают ехать на вахту, потому что они прагматичны