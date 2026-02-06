 Перейти к основному контенту
Задержание жителя Хабаровского края сотрудниками ФСБ за шпионаж. Видео

Появилось видео задержания жителя Хабаровского края сотрудниками ФСБ за шпионаж

Задержание жителя Хабаровского края сотрудниками ФСБ за шпионаж. Видео
Video

ФСБ задержала жителя Хабаровского края из города Бикин по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

На кадрах, которые сняла спецслужба, видно задержание подозреваемого.

По данным следствия, мужчина через мессенджер связался с представителями запрещенного в России военизированного формирования, действующего в интересах украинской разведки. По заданию куратора он собрал и передал данные о российских военных, участвовавших в спецоперации, а также о расположении и защищенности частей в Бикине.

Задержанного заключили под стражу. Возбуждено дело по ст. 275 УК Р (госизмена в форме шпионажа) — до пожизненного лишения свободы.

ФСБ сообщила, что жителя Хабаровского края задержали за шпионаж
Общество

