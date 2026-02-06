Задержание жителя Хабаровского края сотрудниками ФСБ за шпионаж. Видео
ФСБ задержала жителя Хабаровского края из города Бикин по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.
На кадрах, которые сняла спецслужба, видно задержание подозреваемого.
По данным следствия, мужчина через мессенджер связался с представителями запрещенного в России военизированного формирования, действующего в интересах украинской разведки. По заданию куратора он собрал и передал данные о российских военных, участвовавших в спецоперации, а также о расположении и защищенности частей в Бикине.
Задержанного заключили под стражу. Возбуждено дело по ст. 275 УК Р (госизмена в форме шпионажа) — до пожизненного лишения свободы.
