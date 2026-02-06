СК сообщил, где было совершено покушение на генерала Владимира Алексеева
Покушение на генерал-лейтенанта, замначальника ГРУ Владимира Алексеева произошло в жилом доме на Волоколамском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета в Max.
«По данным следствия, 6 февраля 2026 года в жилом доме, расположенном на Волоколамском шоссе в городе Москве, пока неустановленное лицо произвело несколько выстрелов в мужчину и скрылось с места происшествия», — сказано в сообщении.
Алексеева госпитализировали.
Следственный комитет возбудил два уголовных дела — по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса) и незаконном обороте огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222). Прокуратура Москвы взяла расследование на контроль.
Владимир Алексеев с 2011 года занимает должность первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил. Он принимал участие в российской операции в Сирии, в 2017 году удостоен звания Героя России.
Алексеев также награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Александра Невского.
