Телеканал РБК показал кадры с места покушения на генерала Алексеева

Покушение на заместителя начальника ГРУ Владимира Алексеева произошло 6 февраля в Москве. Неизвестный несколько раз выстрелил в генерал-лейтенанта и скрылся. Возбуждено уголовное дело

Появилось видео с места покушения на генерал-лейтенанта Минобороны, замначальника ГРУ Владимира Алексеева в Москве. Кадры опубликовал телеканал РБК.

Представитель СК Светлана Петренко сообщила, что 6 февраля в доме на Волоколамском шоссе неизвестный несколько раз выстрелил в Алексеева и скрылся. Генерал госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия) УК России.

Ход дела контролирует прокуратура.

Владимир Алексеев занимает должность первого заместителя начальника ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил с 2011 года. Он участвовал в операции России в Сирии. В 2017-м Алексеев был удостоен звания Героя России. Также он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Александра Невского.