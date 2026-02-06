 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Телеканал РБК показал кадры с места покушения на генерала Алексеева

Покушение на заместителя начальника ГРУ Владимира Алексеева произошло 6 февраля в Москве. Неизвестный несколько раз выстрелил в генерал-лейтенанта и скрылся. Возбуждено уголовное дело

Телеканал РБК показал кадры с места покушения на генерала Алексеева
Video

Появилось видео с места покушения на генерал-лейтенанта Минобороны, замначальника ГРУ Владимира Алексеева в Москве. Кадры опубликовал телеканал РБК.

Представитель СК Светлана Петренко сообщила, что 6 февраля в доме на Волоколамском шоссе неизвестный несколько раз выстрелил в Алексеева и скрылся. Генерал госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия) УК России.

В Москве совершили покушение на заместителя начальника ГРУ Алексеева
Политика
Владимир&nbsp;Алексеев

Ход дела контролирует прокуратура.

Владимир Алексеев занимает должность первого заместителя начальника ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил с 2011 года. Он участвовал в операции России в Сирии. В 2017-м Алексеев был удостоен звания Героя России. Также он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Александра Невского.

Авторы
Теги
Романов Илья
Минобороны генерал-лейтенант покушение стрельба Москва
