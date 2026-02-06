Телеканал РБК показал кадры с места покушения на генерала Алексеева
Появилось видео с места покушения на генерал-лейтенанта Минобороны, замначальника ГРУ Владимира Алексеева в Москве. Кадры опубликовал телеканал РБК.
Представитель СК Светлана Петренко сообщила, что 6 февраля в доме на Волоколамском шоссе неизвестный несколько раз выстрелил в Алексеева и скрылся. Генерал госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия) УК России.
Ход дела контролирует прокуратура.
Владимир Алексеев занимает должность первого заместителя начальника ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил с 2011 года. Он участвовал в операции России в Сирии. В 2017-м Алексеев был удостоен звания Героя России. Также он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Александра Невского.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
США и Китай не подписали декларацию, регулирующую ИИ в военных целях
Трамп пообещал построить тоннель, если в его честь назовут вокзал
Макрон допустил ограничения видеоигр и ИИ-чатов для детей
В Госдуме усомнились, что «Самолет» получит помощь из бюджета
США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран
«Авито»: зумеры выбирают ехать на вахту, потому что они прагматичны