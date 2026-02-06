«Главпродукт» перешел под управление Россельхозбанка
Холдинг «Главпродукт» (ООО «Промсельхозинвест») перешел под управление структуры Россельхозбанка—ООО «РСХБ-Финанс», свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
«Главпродукт» перешел в собственность России в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) минувшим летом.
«Главпродукт» принадлежал ранее гражданину США Леониду Смирнову. В середине июля суд обратил активы Смирнова в доход государства. Решение о переходе активов в госсобственность было окончательно утверждено судом в январе.
«Главпродукт» — крупный производитель мясных, молочных, овощных и рыбных консервов в России.
В 2023–2024 годах в отдельных компаниях группы было введено временное управление Росимущества. Речь идет о 100% долей в уставных капиталах ООО «Главпродукт», «Промсельхозинвеста», «Главпродукт-Патента», Объединенной индустриальной компании и акциях ООО «Балтийский консервный завод», ООО «Объединенные консервные заводы», АО «Орелпродукт», ООО «Верховский молочно-консервный комбинат», АО «Главпродукт».
Активы Смирнова были арестованы прошлой весной — в рамках иска Генпрокуратуры к Смирнову, Universal Beverage Company и Universal Company 2000 из-за вывода за рубеж прибыли в обход контрсанкций. В материалах дела утверждалось, что в 2022–2024 годах на счета в американском JPMorgan Chase выведены около 1,4 млрд руб. «под видом распределения чистой прибыли», сообщали источники РБК.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану
Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика
Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.
Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат
Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»
Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ