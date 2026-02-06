 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы⁠,
0

«Главпродукт» перешел под управление Россельхозбанка

Холдинг «Главпродукт» перешел под управление структуры Россельхозбанка
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Холдинг «Главпродукт» (ООО «Промсельхозинвест») перешел под управление структуры Россельхозбанка—ООО «РСХБ-Финанс», свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

«Главпродукт» перешел в собственность России в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) минувшим летом.

«Главпродукт» принадлежал ранее гражданину США Леониду Смирнову. В середине июля суд обратил активы Смирнова в доход государства. Решение о переходе активов в госсобственность было окончательно утверждено судом в январе.

«Главпродукт» — крупный производитель мясных, молочных, овощных и рыбных консервов в России.

В 2023–2024 годах в отдельных компаниях группы было введено временное управление Росимущества. Речь идет о 100% долей в уставных капиталах ООО «Главпродукт», «Промсельхозинвеста», «Главпродукт-Патента», Объединенной индустриальной компании и акциях ООО «Балтийский консервный завод», ООО «Объединенные консервные заводы», АО «Орелпродукт», ООО «Верховский молочно-консервный комбинат», АО «Главпродукт».

Активы Смирнова были арестованы прошлой весной — в рамках иска Генпрокуратуры к Смирнову, Universal Beverage Company и Universal Company 2000 из-за вывода за рубеж прибыли в обход контрсанкций. В материалах дела утверждалось, что в 2022–2024 годах на счета в американском JPMorgan Chase выведены около 1,4 млрд руб. «под видом распределения чистой прибыли», сообщали источники РБК.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Главпродукт Россельхозбанк активы Росимущество
Материалы по теме
Бывшие участки владельца IKEA в России вновь сменили собственников
Бизнес
В Toyota сменится генеральный директор
Бизнес
Время летунов. Почему частая смена работы стала выигрышной стратегией
Образование
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 90,29 (-0,83) Инвестиции, 05 фев, 17:26 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 76,55 (-0,36) Инвестиции, 05 фев, 17:26
Corriere рассказала о кортеже Вэнса из 45 машин и 300 охранниках в Италии Политика, 11:37
В мэрии Белгорода сообщили об остановках лифтов после атаки ВСУ Политика, 11:35
Прокуратура Москвы взяла на контроль дело о покушении на генерала Политика, 11:32
«Синара» предрекла повторение кейса «Самолета» у других компаний на рынке Инвестиции, 11:28
Задержанный в аэропорту в Москве комик Сабуров. Видео Общество, 11:28
Роттердамский фестиваль-2026: вариации на тему Африки Стиль, 11:27
«Дом.РФ» спрогнозировал замедление выдачи ипотеки после рекорда Недвижимость, 11:26
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Чем известен депутат Дорошенко, детей которого арестовали в Сочи 11:24
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
В Домодедово и Жуковском ввели ограничения на взлет и посадку Политика, 11:23
Как ставить SMART-цели, чтобы достичь желаемого Образование, 11:22
Демин обновил личный рекорд результативности в матче НБА Спорт, 11:22
Рекордсмен мира выразил сожаление из-за отсутствия Лысенко на турнирах Спорт, 11:18
Задержание жителя Хабаровского края сотрудниками ФСБ за шпионаж. Видео Политика, 11:17