Задержание стрелявшего из окна в Сергиевом Посаде юноши. Видео

Появилось видео задержания стрелявшего из окна в Сергиевом Посаде юноши

Молодой человек из окна дома на Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде открыл огонь по прохожему, который получил травмы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Пострадавший сам вызвал полицию и обратился к врачам. Сотрудники уголовного розыска и ППС оперативно установили квартиру стрелка и личность подозреваемого — 19-летнего местного жителя. У него изъяли предмет, похожий на пневматическое оружие, который направили на экспертизу.

Возбуждено дело по ст. 213 УК (хулиганство, до восьми лет колонии). Суд поместил молодого человека под домашний арест.

Юноша ранил прохожего при стрельбе из окна дома в Сергиевом Посаде
Общество
Фото:Дарья Широкова / РБК

