Задержание стрелявшего из окна в Сергиевом Посаде юноши. Видео
Молодой человек из окна дома на Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде открыл огонь по прохожему, который получил травмы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Пострадавший сам вызвал полицию и обратился к врачам. Сотрудники уголовного розыска и ППС оперативно установили квартиру стрелка и личность подозреваемого — 19-летнего местного жителя. У него изъяли предмет, похожий на пневматическое оружие, который направили на экспертизу.
Возбуждено дело по ст. 213 УК (хулиганство, до восьми лет колонии). Суд поместил молодого человека под домашний арест.
