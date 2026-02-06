Появилось видео задержания стрелявшего из окна в Сергиевом Посаде юноши

Задержание стрелявшего из окна в Сергиевом Посаде юноши. Видео

Video

Молодой человек из окна дома на Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде открыл огонь по прохожему, который получил травмы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Пострадавший сам вызвал полицию и обратился к врачам. Сотрудники уголовного розыска и ППС оперативно установили квартиру стрелка и личность подозреваемого — 19-летнего местного жителя. У него изъяли предмет, похожий на пневматическое оружие, который направили на экспертизу.

Возбуждено дело по ст. 213 УК (хулиганство, до восьми лет колонии). Суд поместил молодого человека под домашний арест.