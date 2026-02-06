 Перейти к основному контенту
0

Юноша ранил прохожего при стрельбе из окна дома в Сергиевом Посаде

Фото: Дарья Широкова / РБК
Фото: Дарья Широкова / РБК

Молодой человек из окна дома открыл огонь по прохожему на Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде, тот получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Московской области в телеграм-канале.

Пострадавший сообщил о случившемся в полицию и сам обратился к врачам.

«Сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы полиции, прибывшие на место происшествия, оперативно установили квартиру, из которой велась стрельба, и личность подозреваемого», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что стрельбу устроил 19-летний житель Сергиева Посада. У него изъяли похожий на пневматическое оружие предмет, который направлен на экспертизу.

Следователи возбудили дело по ст. 213 Уголовного кодекса России (хулиганство). Она предусматривает максимальное наказание до восьми лет колонии.

В стрельбе на Рублевском шоссе убили подозреваемого в похищении
Общество

Суд поместил молодого человека под домашний арест.

В начале ноября в Ленинградской области 14-летняя девочка обратилась к врачам с травмой головы, после того как 48-летняя жительница города Кириши начала стрелять из окна дома по бездомным животным, сообщили в региональном МВД. Женщина выстрелила несколько раз из пневматического пистолета, случайно задев подростка.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Сергиев Посад Московская область стрельба
