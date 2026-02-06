Юноша ранил прохожего при стрельбе из окна дома в Сергиевом Посаде

Фото: Дарья Широкова / РБК

Молодой человек из окна дома открыл огонь по прохожему на Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде, тот получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Московской области в телеграм-канале.

Пострадавший сообщил о случившемся в полицию и сам обратился к врачам.

«Сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы полиции, прибывшие на место происшествия, оперативно установили квартиру, из которой велась стрельба, и личность подозреваемого», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что стрельбу устроил 19-летний житель Сергиева Посада. У него изъяли похожий на пневматическое оружие предмет, который направлен на экспертизу.

Следователи возбудили дело по ст. 213 Уголовного кодекса России (хулиганство). Она предусматривает максимальное наказание до восьми лет колонии.

Суд поместил молодого человека под домашний арест.

В начале ноября в Ленинградской области 14-летняя девочка обратилась к врачам с травмой головы, после того как 48-летняя жительница города Кириши начала стрелять из окна дома по бездомным животным, сообщили в региональном МВД. Женщина выстрелила несколько раз из пневматического пистолета, случайно задев подростка.