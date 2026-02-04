Бастрыкин попросил разрешение на возбуждение дела против тверского судьи

Александр Бастрыкин (Фото: СК России)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) представление о согласии на возбуждение уголовного дела против судьи Тверского областного суда Владимира Колпикова. Об этом сообщает пресс-служба СК.

По данным Главного следственного управления СК по Москве, Колпиков в 2022 году, зная о расследовании уголовного дела в отношении двух жителей Твери, через адвоката предложил их родственникам содействие в изменении квалификации действий обвиняемых по менее тяжкой статье Уголовного кодекса и меры пресечения на не связанную с лишением свободы.

Не намереваясь выполнять эти обязательства, судья получил 10 млн руб. и распорядился ими по своему усмотрению. Дело квалифицируется по ч. 4 ст. 159 УК — мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения. Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы.

Двумя днями ранее, 2 февраля, Бастрыкин направил в ВККС представление о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Антрацитовского городского суда ЛНР Сергея Костулина.

Судью подозревают в получении взятки в размере 1,5 млн руб. Ему вменяют ч. 6 ст. 290 УК (взятка в особо крупном размере). Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, в октябре 2023 года Костулин пообещал за денежное вознаграждение обеспечить минимальное наказание по уголовному делу местного жителя и предложил своему знакомому выступить посредником при передаче взятки. В июне 2024 года посредник отдал ему деньги, передача средств проходила под контролем сотрудников ФСБ.