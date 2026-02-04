 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Бастрыкин попросил разрешение на возбуждение дела против тверского судьи

Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: СК России)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) представление о согласии на возбуждение уголовного дела против судьи Тверского областного суда Владимира Колпикова. Об этом сообщает пресс-служба СК.

По данным Главного следственного управления СК по Москве, Колпиков в 2022 году, зная о расследовании уголовного дела в отношении двух жителей Твери, через адвоката предложил их родственникам содействие в изменении квалификации действий обвиняемых по менее тяжкой статье Уголовного кодекса и меры пресечения на не связанную с лишением свободы.

Не намереваясь выполнять эти обязательства, судья получил 10 млн руб. и распорядился ими по своему усмотрению. Дело квалифицируется по ч. 4 ст. 159 УК — мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения. Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы.

Бастрыкин возбудил уголовное дело по семи эпизодам против судьи из Сочи
Общество
Александр Бастрыкин

Двумя днями ранее, 2 февраля, Бастрыкин направил в ВККС представление о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Антрацитовского городского суда ЛНР Сергея Костулина.

Судью подозревают в получении взятки в размере 1,5 млн руб. Ему вменяют ч. 6 ст. 290 УК (взятка в особо крупном размере). Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, в октябре 2023 года Костулин пообещал за денежное вознаграждение обеспечить минимальное наказание по уголовному делу местного жителя и предложил своему знакомому выступить посредником при передаче взятки. В июне 2024 года посредник отдал ему деньги, передача средств проходила под контролем сотрудников ФСБ.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки

В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США

Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов

Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки

США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов

NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Александр Бастрыкин уголовное дело мошенничество Тверская область
Александр Бастрыкин фото
Александр Бастрыкин
председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
Материалы по теме
Бастрыкин возбудил уголовное дело по семи эпизодам против судьи из Сочи
Общество
Бастрыкин заявил, что СК избавит коррупционеров от наворованного
Общество
Бастрыкин попросил разрешить завести дело о взятке против судьи в ЛНР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 03 фев, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 03 фев, 17:58
Убитого сына Каддафи похоронят в городе Сирт в Ливии Политика, 16:40
МЧС направит 30 передвижных электростанций в Белгородскую область Политика, 16:38
Умер бывший тренер сборных СССР и России Владимир Камельзон Спорт, 16:36
«Дом.РФ» оценил доли миллениалов и зумеров среди заказчиков частных домов Недвижимость, 16:34
В рассекреченной переписке Эпштейн сравнил себя с «русским киллером» Политика, 16:32
МИД ОАЭ заявил о надежде на прогресс в переговорах по Украине Политика, 16:28
Финские хоккеистки заразились норовирусом перед матчем с Канадой на Играх Спорт, 16:27
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Прощание с Георгием Портным пройдет 5 февраля Общество, 16:24
Умерла актриса Ольга Чиповская Общество, 16:20
Кибовский назвал «внутренне противоречивым» обвинение во взятках Общество, 16:19
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Mazda против Lada. Главные тренды российского авторынка в 2026 году Авто, 16:15
Роспотребнадзор выступил за жесткое регулирование работы надувных батутов Общество, 16:15
Глава BitMine назвал убыток $6,7 млрд «не багом, а фичей» Крипто, 16:14