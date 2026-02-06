 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

ФБР задержало мужчину за угрозы в адрес Трампа и агентов ICE

ФБР арестовало мужчину по имени Чарльз Бронсон Инграм за угрозы в адрес Трампа
Фото: Andrew Leyden / Getty Images
Фото: Andrew Leyden / Getty Images

ФБР арестовало 47-летнего мужчину по имени Чарльз Бронсон Инграм за угрозу в адрес президента США Дональда Трампа, его сторонников, а также американских госслужащих, передает WFMJ.

Расследование началось еще в январе, когда ФБР получило информацию о пользователе YouTube под ником dessertbooger9397. Следователи утверждают, что Инграм использовал соцсети, чтобы призывать к пыткам и убийству федеральных агентов и людей, поддерживающих Трампа.

В США «агент ФБР» попытался освободить убийцу главы UnitedHealthcare
Общество
Луиджи Манджоне

Предварительно установлено, что многие сообщения были посвящены Службе иммиграционного и таможенного контроля США (ICE). В посте от 19 января пользователь написал: «Спасите жизни, убейте ICE. Я с нетерпением жду, когда смогу убить этих ублюдков на улицах». Позднее мужчина написал, что «лично готовится выследить и убить агентов ICE, и я далеко не единственный».

Также с этого аккаунта было опубликовано сообщение с призывом «делать мир лучше, убивая элиту, политиков, судей, полицейских, генеральных директоров».

Кроме того, сотрудник оперативной группы сообщил после обысков, что на одном из зданий на территории участка Инграма висит перевернутый американский флаг. По словам офицера, на флаге краской были написаны слова «Убить их всех», рядом висела табличка «К черту Трампа».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
ФБР угроза арест Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп пообещал построить тоннель, если в его честь назовут вокзал
Политика
ФБР заметило «оранжевую фигуру» близ камеры Эпштейна в день его смерти
Общество
Bloomberg узнал о сборе ФБР добровольцев для отправки в Миннеаполис
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 90,29 (-0,83) Инвестиции, 05 фев, 17:26 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 76,55 (-0,36) Инвестиции, 05 фев, 17:26
Corriere рассказала о кортеже Вэнса из 45 машин и 300 охранниках в Италии Политика, 11:37
В мэрии Белгорода сообщили об остановках лифтов после атаки ВСУ Политика, 11:35
Прокуратура Москвы взяла на контроль дело о покушении на генерала Политика, 11:32
«Синара» предрекла повторение кейса «Самолета» у других компаний на рынке Инвестиции, 11:28
Задержанный в аэропорту в Москве комик Сабуров. Видео Общество, 11:28
Роттердамский фестиваль-2026: вариации на тему Африки Стиль, 11:27
«Дом.РФ» спрогнозировал замедление выдачи ипотеки после рекорда Недвижимость, 11:26
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Чем известен депутат Дорошенко, детей которого арестовали в Сочи 11:24
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
В Домодедово и Жуковском ввели ограничения на взлет и посадку Политика, 11:23
Как ставить SMART-цели, чтобы достичь желаемого Образование, 11:22
Демин обновил личный рекорд результативности в матче НБА Спорт, 11:22
Рекордсмен мира выразил сожаление из-за отсутствия Лысенко на турнирах Спорт, 11:18
Задержание жителя Хабаровского края сотрудниками ФСБ за шпионаж. Видео Политика, 11:17