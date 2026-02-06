ФБР задержало мужчину за угрозы в адрес Трампа и агентов ICE

Фото: Andrew Leyden / Getty Images

ФБР арестовало 47-летнего мужчину по имени Чарльз Бронсон Инграм за угрозу в адрес президента США Дональда Трампа, его сторонников, а также американских госслужащих, передает WFMJ.

Расследование началось еще в январе, когда ФБР получило информацию о пользователе YouTube под ником dessertbooger9397. Следователи утверждают, что Инграм использовал соцсети, чтобы призывать к пыткам и убийству федеральных агентов и людей, поддерживающих Трампа.

Предварительно установлено, что многие сообщения были посвящены Службе иммиграционного и таможенного контроля США (ICE). В посте от 19 января пользователь написал: «Спасите жизни, убейте ICE. Я с нетерпением жду, когда смогу убить этих ублюдков на улицах». Позднее мужчина написал, что «лично готовится выследить и убить агентов ICE, и я далеко не единственный».

Также с этого аккаунта было опубликовано сообщение с призывом «делать мир лучше, убивая элиту, политиков, судей, полицейских, генеральных директоров».

Кроме того, сотрудник оперативной группы сообщил после обысков, что на одном из зданий на территории участка Инграма висит перевернутый американский флаг. По словам офицера, на флаге краской были написаны слова «Убить их всех», рядом висела табличка «К черту Трампа».