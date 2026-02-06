 Перейти к основному контенту
Трамп запустил сайт для покупки лекарств дешевле и без страховки

Фото: Al Drago / Reuters
Фото: Al Drago / Reuters

Президент США Дональд Трамп запустил сайт TrumpRx, который помогает американцам покупать рецептурные лекарства дешевле без использования страховки. Об этом сообщили в Белом доме.

Пресс-служба президентской администрации опубликовала в Х рекламный ролик, описывающий алгоритм заказа лекарств с помощью TrumpRx. «Никакой путаницы. Никаких переплат. Только самые низкие цены», — говорится в аккаунте Белого дома.

Сам сайт не продает медицинские препараты напрямую. Ресурс либо перенаправляет на сайты фармкомпаний с прямыми продажами, либо выдает купоны для аптек со сниженной ценой. На запуске сайт предлагает 40 лекарств, включая препараты для снижения веса Ozempic и Wegovy, сказано на сайте Белого дома.

«Вы сэкономите целое состояние», — заявил Трамп на презентации сайта, его цитирует Asocciated Press.

По словам американского лидера, такой подход пойдет на пользу системе здравоохранения.

Трамп рассказал о просьбе не упоминать принимавшего «Оземпик» друга
Общество
Дональд Трамп

Трамп заявил, что добился снижения цен за счет давления на фармкомпании и требования установить в США такие же цены, как в других странах, добавив, что из-за этого лекарства за рубежом подорожают. Он подчеркнул: США «устали субсидировать весь мир».

Проект — часть политической стратегии Трампа, призванной показать борьбу с высокими ценами на фоне недовольства американцев ростом стоимости жизни перед промежуточными выборами, пишет AP.

Трамп впервые анонсировал TrumpRx в сентябре 2025 года на фоне заключения более 15 соглашений с фармкомпаниями о снижении цен до уровня самых дешевых в развитых странах, сообщал CNN.

В декабре он пообещал «масштабные скидки для всех», однако пока неясно, будут ли эти цены стабильно выгоднее тех, что доступны многим американцам через медицинскую страховку, подчеркнуло AP.

