Трамп запустил сайт для покупки лекарств дешевле и без страховки

Фото: Al Drago / Reuters

Президент США Дональд Трамп запустил сайт TrumpRx, который помогает американцам покупать рецептурные лекарства дешевле без использования страховки. Об этом сообщили в Белом доме.

Пресс-служба президентской администрации опубликовала в Х рекламный ролик, описывающий алгоритм заказа лекарств с помощью TrumpRx. «Никакой путаницы. Никаких переплат. Только самые низкие цены», — говорится в аккаунте Белого дома.

Сам сайт не продает медицинские препараты напрямую. Ресурс либо перенаправляет на сайты фармкомпаний с прямыми продажами, либо выдает купоны для аптек со сниженной ценой. На запуске сайт предлагает 40 лекарств, включая препараты для снижения веса Ozempic и Wegovy, сказано на сайте Белого дома.

«Вы сэкономите целое состояние», — заявил Трамп на презентации сайта, его цитирует Asocciated Press.

По словам американского лидера, такой подход пойдет на пользу системе здравоохранения.

Трамп заявил, что добился снижения цен за счет давления на фармкомпании и требования установить в США такие же цены, как в других странах, добавив, что из-за этого лекарства за рубежом подорожают. Он подчеркнул: США «устали субсидировать весь мир».

Проект — часть политической стратегии Трампа, призванной показать борьбу с высокими ценами на фоне недовольства американцев ростом стоимости жизни перед промежуточными выборами, пишет AP.

Трамп впервые анонсировал TrumpRx в сентябре 2025 года на фоне заключения более 15 соглашений с фармкомпаниями о снижении цен до уровня самых дешевых в развитых странах, сообщал CNN.

В декабре он пообещал «масштабные скидки для всех», однако пока неясно, будут ли эти цены стабильно выгоднее тех, что доступны многим американцам через медицинскую страховку, подчеркнуло AP.