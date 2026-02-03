 Перейти к основному контенту
Общество
0

В стрельбе на Рублевском шоссе убили подозреваемого в похищении

В одном из домов на Рублевском шоссе в ходе совместной операции ГУУР МВД России и УМВД России по Пензенской области при поддержке Росгвардии преступники оказали сопротивление силовикам. Ответным огнем один из них был убит, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Двое мужчин подозревались в похищении в Пензе 29 января. По информации оперативников, заложник был ими убит. Подозреваемых обнаружили в Москве, где их обоих попытались задержать. «При задержании злоумышленники оказали вооруженное сопротивление, в связи с чем полицейские в соответствии с Федеральным законом «О полиции» применили табельное оружие. В результате один из подозреваемых получил смертельные ранения. Второй задержан и доставляется в следственные органы», — рассказала Волк.

По ее словам, «устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности фигурантов на территории нескольких субъектов Российской Федерации».

Как пишет Baza, оба подозреваемых ранее были в розыске, один из них был судим за тяжкое преступление. Пензенское информагентство «РИА ПО» 30 января писало, что один из подозреваемых в похищении — Михаил Леонтьев, в 2014-м году совершивший убийство двух человек. В 2015-м его приговорили к 23 годам колонии строгого режима, однако он «благодаря сложившимся обстоятельствам получил свободу». Судя по опубликованной изданием ориентировки с личными данными Леонтьева, а также его фотографии, речь идет о фигуранте дела 2014 года о двойном убийстве. Тогда он вместе с подельником убил молодых мужчину и женщину с целью ограбления.

