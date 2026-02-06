 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп пообещал построить тоннель, если в его честь назовут вокзал

Трамп готов достроить Gateway, если в его честь назовут вокзал и аэропорт
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Президент США Дональд Трамп в январе заявил старшему сенатору США от штата Нью-Йорк Чаку Шумеру, что готов разморозить выделение миллиардов долларов на строительство железнодорожного тоннеля Gateway под Гудзоном в Нью-Йорке. Взамен тот должен согласиться переименовать в честь него нью-йоркский вокзал Пенн-Стейшн и вашингтонский международный аэропорт Даллес, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным издания, Шумер отклонил предложение Трампа, заявив, что у него нет полномочий, чтобы выполнить такую просьбу.

«В последующие недели Трамп продолжал удерживать более $16 млрд, выделенных на давно запланированный проект Gateway, соединяющий Нью-Йорк и Нью-Джерси», — информирует издание.

Трамп предложил «закон о спасении США» против фальсификаций на выборах
Политика
Фото:Alex Wong / Getty Images

Оба штата подали в суд на администрацию президента в связи с заморозкой финансирования, утверждая в иске, что это незаконно.

В декабре в США переименовали Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. С 18 декабря 2025 года главный театрально-концертный комплекс Вашингтона носит название Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди и Дональда Трампа.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Персоны
Елена Наумова
Дональд Трамп вокзал тоннель Строительство
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп предложил «закон о спасении США» против фальсификаций на выборах
Политика
Трамп заявил о симпатии к Биллу Клинтону
Политика
Трамп словами «это было бы интересно» ответил на вопрос о третьем сроке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 90,29 (-0,83) Инвестиции, 05 фев, 17:26 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 76,55 (-0,36) Инвестиции, 05 фев, 17:26
Карта управленца: как мотивировать сотрудников на разных этапах карьеры Образование, 10:06
В Toyota сменится генеральный директор Бизнес, 10:05
Вернувшиеся в Курскую область из плена жители. Фото Политика, 10:04
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Власти Оренбуржья премируют воспитателей, защитивших детей Общество, 10:03
₽85 за доллар. Почему аналитики резко улучшили прогноз по рублюПодписка на РБК, 10:02
Кто из россиян выступит на Олимпийских играх 2026 года Спорт, 10:02
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
США и Китай не подписали декларацию, регулирующую ИИ в военных целях Политика, 09:53
Трамп запустил сайт для покупки лекарств дешевле и без страховки Бизнес, 09:41
Частные дома повреждены при падении обломков ракет в Орловской области Политика, 09:38
Зовите CEO: когда предприниматель уже не справляется с управлениемПодписка на РБК, 09:36
Троих пострадавших в школе Красноярска вывели из ожогового шока Общество, 09:25
Аренда жилья подешевела почти во всех городах-спутниках Москвы Недвижимость, 09:21
Какие планировки ценят арендаторы: 5 важных параметров РБК и ПИК, 09:15