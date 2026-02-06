Трамп пообещал построить тоннель, если в его честь назовут вокзал
Президент США Дональд Трамп в январе заявил старшему сенатору США от штата Нью-Йорк Чаку Шумеру, что готов разморозить выделение миллиардов долларов на строительство железнодорожного тоннеля Gateway под Гудзоном в Нью-Йорке. Взамен тот должен согласиться переименовать в честь него нью-йоркский вокзал Пенн-Стейшн и вашингтонский международный аэропорт Даллес, сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным издания, Шумер отклонил предложение Трампа, заявив, что у него нет полномочий, чтобы выполнить такую просьбу.
«В последующие недели Трамп продолжал удерживать более $16 млрд, выделенных на давно запланированный проект Gateway, соединяющий Нью-Йорк и Нью-Джерси», — информирует издание.
Оба штата подали в суд на администрацию президента в связи с заморозкой финансирования, утверждая в иске, что это незаконно.
В декабре в США переименовали Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. С 18 декабря 2025 года главный театрально-концертный комплекс Вашингтона носит название Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди и Дональда Трампа.
