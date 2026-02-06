Ракета «Союз 2.1б» вывела на орбиту аппараты в интересах Минобороны

Ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на целевую орбиту космические аппараты в интересах Минобороны России, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Там отметили, что старт ракеты и выведение аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта «Союз-2.1б» был взят на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

«В расчетное время космические аппараты выведены на целевую орбиту и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС», — сказали в ведомстве», — добавили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что с космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме.

«Союз-2.1б» — российская ракета-носитель, предназначенная для запусков различных космических аппаратов, в том числе военного назначения, а также спутников навигационной системы ГЛОНАСС. Головной разработчик ракеты — АО «РКЦ «Прогресс» (Самара). Первый пуск «Союза-2.1б» состоялся 27 декабря 2006 года с космодрома Байконур.

Пуск был осуществлен 5 февраля в 21:59 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил.