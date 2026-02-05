С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз» со спутниками Минобороны
Космические войска запустили ракету-носитель среднего класса «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщил «Роскосмос». Спутник запущен в интересах Министерства обороны.
«5 февраля в 21:59 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом космических войск успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении.
«Союз-2.1б» — российская ракета-носитель, предназначенная для запусков различных космических аппаратов, в том числе спутников военного назначения. Также с помощью этой ракеты производится вывод на орбиту спутников навигационной системы ГЛОНАСС.
Головной разработчик ракеты — АО «РКЦ «Прогресс» (город Самара). Первый пуск «Союз 2.1б» состоялся 27 декабря 2006 года с Байконура.
