Правозащитники сообщили о прекращении уголовного дела против Манькиевой

Айна Манькиева (Фото: marem_group / Telegram)

Уголовное дело о краже против девушки из Ингушетии Айны Манькиевой, которая сбежала из семьи, прекращено из-за отсутствия состава преступления, сообщила правозащитная группа «Марем».

Следствие указало, что доказательств, подтверждающих причастность Манькиевой к совершению преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК, не было обнаружено.

«Заявления о краже — это обкатанный метод законно вернуть пострадавших от домашнего насилия в регион, из которого они бежали», — говорится в сообщении.

Айна Манькиева уехала в Москву от семьи в прошлом году. Она жаловалась на насилие со стороны родственников. Уголовное дело против нее возбудили в августе 2025 года, когда мать Манькиевой написала заявление о том, что дочь украла у нее 20 тыс. руб.