 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Правозащитники сообщили о прекращении уголовного дела против Манькиевой

Айна Манькиева
Айна Манькиева (Фото: marem_group / Telegram)

Уголовное дело о краже против девушки из Ингушетии Айны Манькиевой, которая сбежала из семьи, прекращено из-за отсутствия состава преступления, сообщила правозащитная группа «Марем».

Следствие указало, что доказательств, подтверждающих причастность Манькиевой к совершению преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК, не было обнаружено.

«Заявления о краже — это обкатанный метод законно вернуть пострадавших от домашнего насилия в регион, из которого они бежали», — говорится в сообщении.

МВД объявило без вести пропавшей вывезенную в Грозный чеченку Сулейманову
Общество
Фото:Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике

Айна Манькиева уехала в Москву от семьи в прошлом году. Она жаловалась на насилие со стороны родственников. Уголовное дело против нее возбудили в августе 2025 года, когда мать Манькиевой написала заявление о том, что дочь украла у нее 20 тыс. руб.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Валерия Антонова
Ингушетия уголовное дело правозащитники
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 90,29 (-0,83) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 76,55 (-0,36) Инвестиции, 17:26
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Курс биткоина упал на 10% за день Финансы, 21:38
У шведской сборной по хоккею сломался туалет во время матча на Олимпиаде Спорт, 21:37
СКА выиграл второй матч подряд после антирекордной серии поражений Спорт, 21:36
ЦБ пошел на уступки МФО после требования по биометрии Финансы, 21:31
Time назвал истоки «одержимости Трампа» Гренландией Политика, 21:28
Рубио оставил одну из своих должностей в администрации Трампа Политика, 21:19
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Клинтон захотела публично давать показания по делу Эпштейна Политика, 21:19
Зеленский назвал США следующим после Абу-Даби местом переговоров Политика, 21:12
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Правозащитники сообщили о прекращении уголовного дела против Манькиевой Общество, 20:59
В Эстонии возник раскол между премьером и президентом из-за России Политика, 20:56
Уиткофф назвал решающим для мира канал связи между военными США и России Политика, 20:56
Третья ракетка России проиграла американке на крупном турнире в Абу-Даби Спорт, 20:51