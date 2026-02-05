Фетисов объяснил, почему не будет смотреть Олимпиаду
Советский и российский спортсмен, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в эфире программы «Таманцев. В итоге» на Радио РБК заявил, что не будет смотреть Олимпиаду-2026, поскольку ему «неинтересно».
«Мне, как человеку выросшему на спортивных принципах, неинтересно смотреть то, откуда нас выкинули, как собак. Я уж не буду подбирать выражения. Просто взяли и выкинули. Потому что ни Олимпийская хартия, ни все уставные документы международных организаций не предполагают такое решение», — пояснил он.
Фетисов напомнил, что его спортивная карьера развивалась на фоне холодной войны, санкций и давления на СССР, но при этом «Олимпийский символ никто не попирал».
«И мне сегодня, как спортсмену, который прошел путь от чемпиона двора до Олимпийского олимпа — мне противно смотреть то, что попирает то, на чем я вырос и чему я был свидетелем и участником», — добавил он.
После начала военной операции на Украине в 2022 году Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. Позднее организация предоставила атлетам возможность выступать в нейтральном статусе в индивидуальных видах спорта.
XXV зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. В них будут участвовать 13 российских спортсменов, которые выступят под нейтральным статусом: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, ски-альпинист Никита Филиппов, конькобежцы Иван Посашков, Алена Крылова, Ксения Коржова и Анастасия Семенова, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, а также горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.
