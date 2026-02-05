 Перейти к основному контенту
0

Фетисов объяснил, почему не будет смотреть Олимпиаду

Фетисов: неинтересно смотреть на Олимпиаду, откуда нас выкинули, как собак
Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Олимпиада-2026
Вячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов (Фото: Владимир Андреев / РБК)

Советский и российский спортсмен, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в эфире программы «Таманцев. В итоге» на Радио РБК заявил, что не будет смотреть Олимпиаду-2026, поскольку ему «неинтересно».

«Мне, как человеку выросшему на спортивных принципах, неинтересно смотреть то, откуда нас выкинули, как собак. Я уж не буду подбирать выражения. Просто взяли и выкинули. Потому что ни Олимпийская хартия, ни все уставные документы международных организаций не предполагают такое решение», — пояснил он.

Первые российские спортсмены прибыли в Италию для участия в Олимпиаде
Спорт
Савелий Коростелев

Фетисов напомнил, что его спортивная карьера развивалась на фоне холодной войны, санкций и давления на СССР, но при этом «Олимпийский символ никто не попирал».

«И мне сегодня, как спортсмену, который прошел путь от чемпиона двора до Олимпийского олимпа — мне противно смотреть то, что попирает то, на чем я вырос и чему я был свидетелем и участником», — добавил он.

После начала военной операции на Украине в 2022 году Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. Позднее организация предоставила атлетам возможность выступать в нейтральном статусе в индивидуальных видах спорта.

XXV зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. В них будут участвовать 13 российских спортсменов, которые выступят под нейтральным статусом: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, ски-альпинист Никита Филиппов, конькобежцы Иван Посашков, Алена Крылова, Ксения Коржова и Анастасия Семенова, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, а также горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.

 

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Алина Нафикова
При участии
Юрий Таманцев
Олимпиада-2026 спорт спортсмены Вячеслав Фетисов
