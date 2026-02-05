Минобороны показало видео возвращения российских военных из плена
Российские военные, которых освободили в рамках обмена из украинского плена, сели в автобус. Это видно на кадрах, которое опубликовало Минобороны России.
На плечах у солдат — российский триколор. После рассадки в автобус они кричят «Ура!».
Ранее Минобороны России сообщило о проведении обмена пленными с Украиной по формуле «157 на 157». Из подконтрольной Киеву территории были возвращены 157 российских военнослужащих, в то время как в обмен переданы 157 военнопленных ВСУ. Обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов и США.
Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им предоставляется необходимая психологическая и медицинская помощь, после чего они будут отправлены в Россию для лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны.
Делегации США, Украины и России в Абу-Даби согласовали обмен 314 пленными, сообщил ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф в соцсети X. Это первый обмен за пять месяцев, достигнутый в ходе продуктивных переговоров. Уиткофф отметил, что впереди много работы, но такие шаги показывают эффективность дипломатического взаимодействия.
