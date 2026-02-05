 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны показало видео возвращения российских военных из плена

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины

Российские военные, которых освободили в рамках обмена из украинского плена, сели в автобус. Это видно на кадрах, которое опубликовало Минобороны России.

На плечах у солдат — российский триколор. После рассадки в автобус они кричят «Ура!».

Ранее Минобороны России сообщило о проведении обмена пленными с Украиной по формуле «157 на 157». Из подконтрольной Киеву территории были возвращены 157 российских военнослужащих, в то время как в обмен переданы 157 военнопленных ВСУ. Обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов и США.

Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной по формуле «157 на 157»
Политика
Фото:ТАСС

Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им предоставляется необходимая психологическая и медицинская помощь, после чего они будут отправлены в Россию для лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны.

Делегации США, Украины и России в Абу-Даби согласовали обмен 314 пленными, сообщил ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф в соцсети X. Это первый обмен за пять месяцев, достигнутый в ходе продуктивных переговоров. Уиткофф отметил, что впереди много работы, но такие шаги показывают эффективность дипломатического взаимодействия.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Анастасия Ярославцева
военные Россия обмен Украина
Материалы по теме
США впервые стали посредниками в обмене пленными между Украиной и Россией
Политика
Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной по формуле «157 на 157»
Политика
Уиткофф анонсировал обмен 314 пленными между Россией и Украиной
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 04 фев, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 04 фев, 17:24
Костылева выиграла короткую программу на первенстве России среди юниоров Спорт, 17:16
Крупнейшие сети гостиниц отказались от работы через «Яндекс.Путешествия» Бизнес, 17:11
EUCOM сообщил о решении военных США и России возобновить канал связи Политика, 17:10
Пять мировых адресов силы: где живут миллиардеры РБК и Reef Residence, 17:05
Гладков сообщил о гибели врача-рентгенолога при ударе дрона ВСУ Общество, 17:03
Олимпийский чемпион пожелал удачи российскому лыжнику Коростелеву на ОИ Спорт, 16:59
Фунт стерлингов упал на фоне политических рисков из-за файлов Эпштейна Инвестиции, 16:53
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Бросившего ребенка на пол мужчину суд отправил на принудительное лечение Общество, 16:52
Иран захватил в Персидском заливе два нефтяных танкера Политика, 16:52
За этими машинами «охотятся» угонщики в 2026 году. Данные страховщиков Авто, 16:44
Российская велогонщица Лысенко стала чемпионкой Европы в кейрине Спорт, 16:43
Путин за бокалом шампанского спросил у молодых ученых о планах на будущее Общество, 16:41
Итальянка оспорила в CAS выбор на Игры дочери спортивного чиновника Спорт, 16:28
Мединский заявил, что Киев принял пленных, от которых раньше отказывался Политика, 16:26