 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В «Известиях» назвали источник затронувшего их здание пожара

Пожар, затронувший редакцию «Известий», начался в соседнем здании

Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК

Пожар, из-за которого эвакуировали сотрудников мультимедийного информационного центра «Известия», произошел в примыкающем к редакции здании. Об этом РБК рассказали в пресс-службе «Известий».

«Пожар произошел в примыкающем к редакции здании. В помещениях МИЦ «Известия» появился запах гари и дым. Все сотрудники были оперативно эвакуированы, пострадавших нет», — сообщили РБК.

Пожар в доме на Партийном переулке произошел 5 февраля. Как сообщили РБК в пресс-службе столичного МЧС, возгорание случилось в одном из помещений административного здания. По адресу: Партийный пер., д. 1, к. 57, с. 3 — находятся фитнес-центр «Аквастар-Павелецкая», холдинг «Национальная Медиа Группа», редакции «Известий», РЕН-ТВ, ИА «Регнум» и «Пятого канала».

Очевидец сообщил о задымлении и эвакуации из здания «Известий» в Москве
Общество

Как писало агентство «Москва», пожар начался в сауне в бизнес-центре в Партийном переулке. Телеграм-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что речь идет о сауне в фитнес-клубе «Аквастар». Пресс-служба клуба опровергла, что инцидент связан с ним.

«Хотим сообщить, что пожар <...> не имеет отношения к спортивному клубу», — сказано в сообщении в телеграм-канале.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Анастасия Луценко, Анастасия Серова Анастасия Серова
пожар Известия Москва
Материалы по теме
Три человека погибли при пожаре в гостевом доме в Хакасии
Общество
В ХМАО возле заправки загорелся бензовоз
Общество
Мебельный цех загорелся на площади в 1 тыс. кв. м во Владивостоке
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 04 фев, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 04 фев, 17:24
Костылева выиграла короткую программу на первенстве России среди юниоров Спорт, 17:16
Крупнейшие сети гостиниц отказались от работы через «Яндекс.Путешествия» Бизнес, 17:11
EUCOM сообщил о решении военных США и России возобновить канал связи Политика, 17:10
Пять мировых адресов силы: где живут миллиардеры РБК и Reef Residence, 17:05
Гладков сообщил о гибели врача-рентгенолога при ударе дрона ВСУ Общество, 17:03
Олимпийский чемпион пожелал удачи российскому лыжнику Коростелеву на ОИ Спорт, 16:59
Фунт стерлингов упал на фоне политических рисков из-за файлов Эпштейна Инвестиции, 16:53
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Бросившего ребенка на пол мужчину суд отправил на принудительное лечение Общество, 16:52
Иран захватил в Персидском заливе два нефтяных танкера Политика, 16:52
За этими машинами «охотятся» угонщики в 2026 году. Данные страховщиков Авто, 16:44
Российская велогонщица Лысенко стала чемпионкой Европы в кейрине Спорт, 16:43
Путин за бокалом шампанского спросил у молодых ученых о планах на будущее Общество, 16:41
Итальянка оспорила в CAS выбор на Игры дочери спортивного чиновника Спорт, 16:28
Мединский заявил, что Киев принял пленных, от которых раньше отказывался Политика, 16:26