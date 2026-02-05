В «Известиях» назвали источник затронувшего их здание пожара

Фото: РБК Фото: РБК Фото: РБК

Пожар, из-за которого эвакуировали сотрудников мультимедийного информационного центра «Известия», произошел в примыкающем к редакции здании. Об этом РБК рассказали в пресс-службе «Известий».

«Пожар произошел в примыкающем к редакции здании. В помещениях МИЦ «Известия» появился запах гари и дым. Все сотрудники были оперативно эвакуированы, пострадавших нет», — сообщили РБК.

Пожар в доме на Партийном переулке произошел 5 февраля. Как сообщили РБК в пресс-службе столичного МЧС, возгорание случилось в одном из помещений административного здания. По адресу: Партийный пер., д. 1, к. 57, с. 3 — находятся фитнес-центр «Аквастар-Павелецкая», холдинг «Национальная Медиа Группа», редакции «Известий», РЕН-ТВ, ИА «Регнум» и «Пятого канала».

Как писало агентство «Москва», пожар начался в сауне в бизнес-центре в Партийном переулке. Телеграм-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что речь идет о сауне в фитнес-клубе «Аквастар». Пресс-служба клуба опровергла, что инцидент связан с ним.

«Хотим сообщить, что пожар <...> не имеет отношения к спортивному клубу», — сказано в сообщении в телеграм-канале.