Очевидец сообщил о задымлении и эвакуации из здания «Известий» в Москве

У здания мультимедийного информационного центра «Известия» в Москве наблюдается задымление, сообщил РБК очевидец. По его словам, из здания эвакуированы сотрудники.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве РБК сообщили, что пожарные выехали в Партийный переулок.

«В Партийном переулке произошло загорание в одном из помещений административного здания. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется», — уточнили в ведомстве.

РБК обратился за комментарием в пресс-центр «Известий».

По данным телеграм-канала Shot, в здании «Известий» в Партийном переулке сработала пожарная сигнализация. На место прибыли специалисты, возгоранию присвоен повышенный уровень сложности.

Как пишет агентство «Москва», по соседству со зданием МИЦ загорелась сауна — проводится эвакуация людей, на месте работают экстренные службы.

Информацию подтверждает ТАСС — по данным источника агентства, горит внутренняя обшивка сауны. Пожарные вскрывают двери и проверяют перекрытия на скрытый огонь. Очаг возгорания находится на третьем этаже, из здания эвакуировали около 200 человек.

По адресу: Партийный пер., д. 1, к. 57, с. 3 — находится фитнес-центр «Аквастар-Павелецкая», холдинг «Национальная Медиа Группа», редакции «Известий», РЕН-ТВ, ИА «Регнум» и «Пятого канала».

В фитнес-центре сообщили РБК, что пожар не затронул их помещения.