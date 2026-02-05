Совбез готовит издания о вкладе украинцев и прибалтов в победу в ВОВ
Российский Совет безопасности намерен подготовить документальные сборники, посвященные вкладу украинцев и жителей стран Балтии в победу в Великой Отечественной войне. Завершить издание планируется уже в текущем году, сообщил секретарь Совбеза Сергей Шойгу.
«Многие славные сыны советской Украины стали маршалами Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, среди которых маршалы [Семен] Тимошенко, [Родион] Малиновский и [Павел] Рыбалко», — сказал Шойгу в ходе презентации первых сборников «Республики — фронту 1941–1945» (цитата по ТАСС).
Во время презентации секретарь Совбеза также подарил сборники послам стран СНГ. В декабре пилотные экземпляры были вручены президентом России Владимиром Путиным главам государств — участников содружества во время ежегодной неформальной встречи в Петербурге.
Шойгу подчеркнул важность освещения участия народов и республик СССР в вооруженной борьбе с вермахтом и его союзниками. Он также напомнил, что боевые действия дважды охватывали территорию Украинской ССР, и отметил значительный вклад украинского народа в общий подвиг.
Секретарь Совбеза отметил, что «украинский народ внес достойный вклад в совместную борьбу всех народов СССР против немецко-фашистских захватчиков, их европейских сателлитов, а также банд националистов и коллаборантов».
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил в ходе презентации, что каждая из республик СССР внесла вклад в победу в Великой Отечественной войне. «Даже в самые непростые периоды <...>, когда враг стоял практически на подступах к Москве, это внутреннее единство страны оставалось непоколебимым», — сказал он.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану
Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика
Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.
Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат
Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»
Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ