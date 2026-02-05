 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Совбез готовит издания о вкладе украинцев и прибалтов в победу в ВОВ

Маршал Советского Союза Семен Константинович Тимошенко (в центре), маршал авиации Григорий Алексеевич Ворожейкин (справа) и командующий артиллерией 3-го Украинского фронта Митрофан Иванович Неделин (слева) на разрушенной улице Будапешта, 1945 год (Будапешт, Венгрия)
Маршал Советского Союза Семен Константинович Тимошенко (в центре), маршал авиации Григорий Алексеевич Ворожейкин (справа) и командующий артиллерией 3-го Украинского фронта Митрофан Иванович Неделин (слева) на разрушенной улице Будапешта, 1945 год (Будапешт, Венгрия) (Фото: РИА Новости)

Российский Совет безопасности намерен подготовить документальные сборники, посвященные вкладу украинцев и жителей стран Балтии в победу в Великой Отечественной войне. Завершить издание планируется уже в текущем году, сообщил секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

«Многие славные сыны советской Украины стали маршалами Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, среди которых маршалы [Семен] Тимошенко, [Родион] Малиновский и [Павел] Рыбалко», — сказал Шойгу в ходе презентации первых сборников «Республики — фронту 1941–1945» (цитата по ТАСС).

Во время презентации секретарь Совбеза также подарил сборники послам стран СНГ. В декабре пилотные экземпляры были вручены президентом России Владимиром Путиным главам государств — участников содружества во время ежегодной неформальной встречи в Петербурге.

Эстонские власти начали демонтаж мемориала жертвам фашизма в Курессааре
Политика
Фото:Leon petrosyan / Shutterstock

Шойгу подчеркнул важность освещения участия народов и республик СССР в вооруженной борьбе с вермахтом и его союзниками. Он также напомнил, что боевые действия дважды охватывали территорию Украинской ССР, и отметил значительный вклад украинского народа в общий подвиг.

Секретарь Совбеза отметил, что «украинский народ внес достойный вклад в совместную борьбу всех народов СССР против немецко-фашистских захватчиков, их европейских сателлитов, а также банд националистов и коллаборантов».

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил в ходе презентации, что каждая из республик СССР внесла вклад в победу в Великой Отечественной войне. «Даже в самые непростые периоды <...>, когда враг стоял практически на подступах к Москве, это внутреннее единство страны оставалось непоколебимым», — сказал он.

