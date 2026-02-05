Пользователи сообщили о сбое в работе Т-Банка
В работе Т-банка произошел сбой, наблюдаются проблемы со входом в мобильное приложение. Соответствующее предупреждение появилось в приложении банка, убедились корреспонденты РБК.
«Могут быть ошибки при входе в приложение. Уже исправляем», — говорится в сообщении при попытке входа.
О сбое сообщают и пользователи сервиса Downdetector. По его данным, проблемы начались после 12:00 мск.
Материал дополняется
