Пользователи сообщили о сбое в работе Т-Банка

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В работе Т-банка произошел сбой, наблюдаются проблемы со входом в мобильное приложение. Соответствующее предупреждение появилось в приложении банка, убедились корреспонденты РБК.

«Могут быть ошибки при входе в приложение. Уже исправляем», — говорится в сообщении при попытке входа.

О сбое сообщают и пользователи сервиса Downdetector. По его данным, проблемы начались после 12:00 мск.

Материал дополняется