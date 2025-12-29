 Перейти к основному контенту
Пользователи приложений трех российских банков сообщили о сбоях

Пользователи Сбербанка, ВТБ и Т-Банка сообщили о сбоях
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В работе сразу трех российских банков — Сбербанка, ВТБ и Т-Банка — произошел сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Пользователи приложений жалуются на невозможность совершить перевод.

Согласно данным Downdetector, больше всего жалоб поступило от клиентов ВТБ — за последний час — 8,3 тыс. Первые сообщения о проблемах в работе приложения банка начали поступать примерно в 12:30 мск. Сбой затронул жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа и Самарской области. Неполадки также возникли у корреспондента РБК.

Клиенты Сбербанка начали сообщать о проблемах ближе к 13:00 мск. За последний час поступило 250 жалоб, в частности, корреспонденту РБК не удалось зайти в мобильное приложение банка. Примерно в это же время на сбой пожаловались пользователи сервисов Т-Банка, за час поступило 52 жалобы.

«Сообщаем, что на нашей стороне сбоя нет», — прокомментировали РБК в Сбербанке.

Материал дополняется

