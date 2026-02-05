В Театре Вахтангова назвали дату прощания с актрисой Ольгой Чиповской
Церемония прощания с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской пройдет 9 февраля в Большом портретном фойе Театра имени Евгения Вахтангова. Об этом со ссылкой на директора театра Кирилла Крока сообщает ТАСС.
«Прощание с Ольгой Евгеньевной пройдет в понедельник, 9 февраля, в Большом портретном фойе нашего театра. Оно начнется в 10:00 утра», — сказал собеседник агентства. Ольга Чиповская скончалась 4 февраля в возрасте 67 лет.
РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю театра им. Евгения Вахтангова.
Артистка родилась в 1958 году. Она окончила Театральное училище имени Бориса Щукина и в 1980 году стала актрисой Театра имени Вахтангова.
Театральный дебют Чиповской состоялся в спектакле «Лето в Ноане», в котором она сыграла роль Соланж. Впоследствии артистка сыграла десятки ролей, включая роль Розалии Солимене («Филумена Мартурано» в спектакле «Пристань»), Мими («Три возраста Казановы»), Секлиты Пилиповны Лымарихи («За двумя зайцами…»), Абигайль («Стакан воды»). Среди ее ролей были также — Фаншетта («Два часа в Париже с одним антрактом») и другие.
В утвержденном репертуаре Театра Вахтангова Чиповская играла роли цыганки Хаси в «Улыбнись нам, Господи», Марии Дмитриевны Ахросимовой в «Войне и мире», а также Долли де Фриз в постановке «Театр». В 2021 году Чиповскую наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
