В ХМАО возле заправки загорелся бензовоз

В поселке Солнечный недалеко от Сургута рядом с заправкой загорелся бензовоз, сообщило издание «Югорский снегирь» со ссылкой на пресс-службу местного управления МЧС.

«Пожар уже локализован. В тушении участвую семь единиц техники, по количеству пожарных информации пока нет», — говорится в сообщении.

Позднее в МЧС уточнили, что пострадали два человека — водитель автомобиля и пожарный. Они госпитализированы с ожогами.

«Пожар локализован в 12:25 (10:25 мск), открытое горение ликвидировано в 12:41 (10:41 мск) на площади 150 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

Как пишет телаграм-канал SHOT, бензовоз взорвался, затем возник пожар на площади 150 кв.м. По данным канала, есть пострадавшие, их число не уточняется.